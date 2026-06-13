Inauguración del Mundial 2026 contó con los 400 mejores cadetes del Colegio Militar; así fueron elegidos

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial 2026 no solo dio inicio a la máxima fiesta del futbol internacional, sino que también se convirtió en una ventana para mostrar al mundo la grandeza, tradición y capacidad de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ante miles de asistentes en el estadio Ciudad de México y millones de espectadores alrededor del planeta, los elementos militares protagonizaron algunos de los momentos más memorables de la jornada.

Uno de los actos más representativos estuvo a cargo de 400 cadetes del Heroico Colegio Militar, quienes participaron en el protocolo previo al encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. Portando sus elegantes uniformes de Gran Gala, los jóvenes desplegaron las banderas nacionales de ambos países en una ceremonia que destacó por su precisión y solemnidad.

Desde las alturas

Los cadetes que participaron en el evento fueron seleccionados entre los alumnos más destacados del Sistema Educativo Militar, gracias a su excelencia académica, liderazgo, disciplina y preparación física. Su presencia simbolizó los valores de honor, lealtad y patriotismo que distinguen a las instituciones castrenses del país.

Mientras tanto, el cielo capitalino también se convirtió en escenario de una impresionante demostración aérea encabezada por la Escuadrilla Acrobática Águilas Aztecas. La agrupación, creada recientemente por la Fuerza Aérea Mexicana, realizó una serie de maniobras de alta precisión acompañadas por espectaculares estelas de humo en los colores verde, blanco y rojo, generando una de las postales más impactantes del arranque mundialista.

Otro de los momentos que provocó la ovación de los asistentes fue el sobrevuelo de dos helicópteros UH-60, pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana y a la Guardia Nacional, que transportaron una monumental bandera mexicana sobre el estadio. La imagen recorrió el mundo y se convirtió en un símbolo de unidad y orgullo nacional durante la ceremonia.

La cancha del Estadio Ciudad de los deportes

La participación conjunta de los cadetes del Heroico Colegio Militar, la Escuadrilla Águilas Aztecas y las tripulaciones aéreas permitió proyectar una imagen moderna, profesional y cercana de las Fuerzas Armadas, demostrando su capacidad operativa y su compromiso con la sociedad mexicana.

Más allá del espectáculo deportivo, la inauguración del Mundial 2026 sirvió para exaltar el espíritu de servicio y la preparación de las mujeres y hombres que integran las instituciones militares del país. Su actuación dejó claro que México no solo abrió la Copa del Mundo con una gran fiesta futbolística, sino también con una muestra de identidad nacional que quedará grabada en la memoria de millones de personas.