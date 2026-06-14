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Cerca de 100 atletas compiten en intensa jornada del Circuito Triatlón Volaré en Mérida

El Circuito Triatlón Volaré enciende el Estadio Salvador Alvarado este domingo en Mérida.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

14 de jun de 2026

1 min

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Talento yucateco destaca en la segunda fecha del Circuito Triatlón Volaré
Talento yucateco destaca en la segunda fecha del Circuito Triatlón Volaré / Marco Sánchez

El Estadio “Gral. Salvador Alvarado” fue escenario la mañana de este domingo de la segunda fecha del Circuito Triatlón Volaré el cual contó con la participación de alrededor de 100 competidores en cuatro categorías.

La competencia fue en formato de duatlón que consistió en una distancia total de 2.8 kilómetros de carrera, natación y carrera en este evento que sirve de fogueo en esta disciplina.

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En la categoría mayor, 15-18 años, el ganador fue Matías Martínez Ambriz con tiempo de 13.24 minutos, fue custodiado por Santiago Montejo Pérez (13.36) y Joaquín Gutiérrez Córdoba (15.06).

En la rama femenil, la reina absoluta fue Leha Chan Rocha (15.47), en segunda y tercera llegaron Jimena Pavía Carrillo (15.49) y Jimena Herrera Canché (18.13).

En 14-15 años, Jethro Brito Michell (13.21), David Abrego Ricalde (13.55) y André Moguel Cruz (14.05) fueron los tres mejores en la varonil; y en femenil dominaron Diana Márquez Duarte (15.20) Shamy Mancera Vargas (16.28) y Renata Estrella Cuevas (16.56).

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En 12-13 años los ganadores varoniles fueron Patricio Manzur Gaudiano (14.56), Johan Osorio Concha (15.54) y Axel Cruz Juárez (16.14); y en femenil, Sara Márquez Duarte (16.42), Regina Estrella Cuevas (17.16) y Natalia Rubio Candela (17.32), Axel Matus Aguirre (7.57), César Rivero (8.21) y Elian Esquivel Dzib (8.40) fueron los mejores en 9-10 años varonil; en femenil, Celia Manzur Gaudiano (7.30), Airam Sánchez Naal (7.34) y Adda Villanueva Burgos (7.41) fueron las mejores, ellos hicieron un recorrido de un kilómetro.

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