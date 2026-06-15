Suspenden Fan Festival del Mundial 2026 en Ciudad de México y Monterrey por fuertes lluvias

La fiesta del Mundial 2026 tuvo una pausa inesperada este lunes luego de que la FIFA anunciara la suspensión de actividades en los Fan Festival de Ciudad de México y Monterrey, debido a las intensas lluvias que afectaron ambas ciudades durante la tarde.

Los espacios destinados para que miles de aficionados siguieran los encuentros de la Copa del Mundo cerraron antes de lo previsto, dejando sin transmisión el partido entre Irán y Nueva Zelanda, último encuentro programado para la jornada.

La lluvia afectó las actividades mundialistas

Las precipitaciones registradas en varias regiones del país provocaron complicaciones en distintos puntos. En la Ciudad de México, las condiciones climáticas impactaron directamente la operación del Fan Festival instalado en el Zócalo capitalino.

Durante la transmisión del encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita, los asistentes experimentaron interrupciones derivadas de la fuerte tormenta que cayó sobre el centro de la capital. Poco después, los organizadores informaron que las actividades quedarían canceladas por el resto del día.

La decisión fue tomada como medida preventiva para proteger a los miles de aficionados que se encontraban reunidos siguiendo los partidos del Mundial 2026.

Monterrey también cerró sus actividades

La situación fue similar en Monterrey, donde los organizadores habían anunciado inicialmente una suspensión temporal debido a las condiciones meteorológicas que afectaban al área metropolitana.

Sin embargo, conforme avanzó la tarde y persistieron las lluvias, las autoridades optaron por cancelar definitivamente las actividades restantes del día para evitar riesgos entre los asistentes.

La medida impidió que los aficionados pudieran seguir de manera presencial el cierre de la jornada mundialista en la sede regiomontana.

Guadalajara operó con normalidad

A diferencia de lo ocurrido en la Ciudad de México y Monterrey, el Fan Festival de Guadalajara mantuvo sus actividades sin contratiempos.

Hasta el cierre de la jornada, los organizadores en la Perla Tapatía no reportaron afectaciones relacionadas con el clima, por lo que la transmisión del partido entre Irán y Nueva Zelanda continuó según lo programado.

Los Fan Festival se han convertido en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados durante la Copa del Mundo 2026, permitiendo seguir los encuentros en pantallas gigantes y disfrutar de diversas actividades relacionadas con el torneo. Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron esta vez a detener temporalmente la celebración en dos de las principales sedes mexicanas.