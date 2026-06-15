¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 16 de junio, horarios y dónde ver en vivo

La actividad del Mundial 2026 continúa este martes 16 de junio con cuatro encuentros de la fase de grupos. Francia buscará arrancar con el pie derecho frente a Senegal, mientras que la Argentina de Messi hará su debut ante Argelia en uno de los partidos más esperados de la jornada.

Partidos del día

Francia vs. Senegal

Grupo I

Ciudad de México: 1:00 p.m.

Campeche: 2:00 p.m.

Mérida: 2:00 p.m.

Quintana Roo: 3:00 p.m.

Irak vs Noruega

Grupo I

Ciudad de México: 4:00 p.m.

Campeche: 5:00 p.m.

Mérida: 5:00 p.m.

Quintana Roo: 6:00 p.m.

Argentina vs Argelia

Grupo J

Ciudad de México: 7:00 p.m.

Campeche: 8:00 p.m.

Mérida: 8:00 p.m.

Quintana Roo: 9:00 p.m.

Austria vs Jordania

Grupo J

Ciudad de México: 10:00 p.m.

Campeche: 11:00 p.m.

Mérida: 11:00 p.m.

Quintana Roo: 12:00 a.m. (del día siguiente)

The match officials for @FIFAWorldCup matches 25, 26, 27 and 28 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

¿Dónde ver en vivo el Mundial 2026 en México?

Los partidos podrán seguirse a través de las principales señales con derechos de transmisión:

Canal 5

TUDN

ViX Premium (paga)

Azteca 7

TV Azteca Deportes (sitio web y aplicación)

La disponibilidad de cada encuentro puede variar dependiendo de la programación de las televisoras.

Resultados del Mundial 2026

Los resultados de esta jornada se actualizarán conforme concluyan los encuentros:

Francia vs Senegal | Pendiente

Irak vs Noruega | Pendiente

Argentina vs Argelia | Pendiente

Austria vs Jordania | Pendiente

Las selecciones de Francia y Argentina parten como favoritas en sus respectivos grupos, aunque Senegal y Argelia intentarán dar una de las primeras sorpresas de la Copa del Mundo 2026.