¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 16 de junio, horarios y dónde ver en vivo

La actividad del Mundial 2026 continúa este martes 16 de junio con cuatro encuentros de la fase de grupos. Francia buscará arrancar con el pie derecho frente a Senegal, mientras que la Argentina de Messi hará su debut ante Argelia en uno de los partidos más esperados de la jornada.
Partidos del día
Francia vs. Senegal
Grupo I
- Ciudad de México: 1:00 p.m.
- Campeche: 2:00 p.m.
- Mérida: 2:00 p.m.
- Quintana Roo: 3:00 p.m.
Irak vs Noruega
Grupo I
- Ciudad de México: 4:00 p.m.
- Campeche: 5:00 p.m.
- Mérida: 5:00 p.m.
- Quintana Roo: 6:00 p.m.
Argentina vs Argelia
Grupo J
- Ciudad de México: 7:00 p.m.
- Campeche: 8:00 p.m.
- Mérida: 8:00 p.m.
- Quintana Roo: 9:00 p.m.
Austria vs Jordania
Grupo J
- Ciudad de México: 10:00 p.m.
- Campeche: 11:00 p.m.
- Mérida: 11:00 p.m.
- Quintana Roo: 12:00 a.m. (del día siguiente)
¿Dónde ver en vivo el Mundial 2026 en México?
Los partidos podrán seguirse a través de las principales señales con derechos de transmisión:
- Canal 5
- TUDN
- ViX Premium (paga)
- Azteca 7
- TV Azteca Deportes (sitio web y aplicación)
La disponibilidad de cada encuentro puede variar dependiendo de la programación de las televisoras.
Resultados del Mundial 2026
Los resultados de esta jornada se actualizarán conforme concluyan los encuentros:
- Francia vs Senegal | Pendiente
- Irak vs Noruega | Pendiente
- Argentina vs Argelia | Pendiente
- Austria vs Jordania | Pendiente
Las selecciones de Francia y Argentina parten como favoritas en sus respectivos grupos, aunque Senegal y Argelia intentarán dar una de las primeras sorpresas de la Copa del Mundo 2026.