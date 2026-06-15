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¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 16 de junio, horarios y dónde ver en vivo

Consulta los horarios para Ciudad de México, Campeche, Mérida y Quintana Roo, además de las opciones para ver en vivo los partidos del Mundial 2026 desde México.

Ana García

Por Ana García

15 de jun de 2026

1 min

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Los Albicelestes debutarán en la Copa del Mundo 2026
Los Albicelestes debutarán en la Copa del Mundo 2026 / AFP

La actividad del Mundial 2026 continúa este martes 16 de junio con cuatro encuentros de la fase de grupos. Francia buscará arrancar con el pie derecho frente a Senegal, mientras que la Argentina de Messi hará su debut ante Argelia en uno de los partidos más esperados de la jornada.

Partidos del día

Francia vs. Senegal

Grupo I

  • Ciudad de México: 1:00 p.m.
  • Campeche: 2:00 p.m.
  • Mérida: 2:00 p.m.
  • Quintana Roo: 3:00 p.m.

Irak vs Noruega

Grupo I

  • Ciudad de México: 4:00 p.m.
  • Campeche: 5:00 p.m.
  • Mérida: 5:00 p.m.
  • Quintana Roo: 6:00 p.m.

Argentina vs Argelia

Grupo J

  • Ciudad de México: 7:00 p.m.
  • Campeche: 8:00 p.m.
  • Mérida: 8:00 p.m.
  • Quintana Roo: 9:00 p.m.

Austria vs Jordania

Grupo J

  • Ciudad de México: 10:00 p.m.
  • Campeche: 11:00 p.m.
  • Mérida: 11:00 p.m.
  • Quintana Roo: 12:00 a.m. (del día siguiente)

¿Dónde ver en vivo el Mundial 2026 en México?

Los partidos podrán seguirse a través de las principales señales con derechos de transmisión:

  • Canal 5
  • TUDN
  • ViX Premium (paga)
  • Azteca 7
  • TV Azteca Deportes (sitio web y aplicación)

La disponibilidad de cada encuentro puede variar dependiendo de la programación de las televisoras.

Resultados del Mundial 2026

Los resultados de esta jornada se actualizarán conforme concluyan los encuentros:

  • Francia vs Senegal | Pendiente
  • Irak vs Noruega | Pendiente
  • Argentina vs Argelia | Pendiente
  • Austria vs Jordania | Pendiente

Las selecciones de Francia y Argentina parten como favoritas en sus respectivos grupos, aunque Senegal y Argelia intentarán dar una de las primeras sorpresas de la Copa del Mundo 2026.

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