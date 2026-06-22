Países Bajos campeón del Mundial 2026: la predicción matemática que acertó los últimos tres campeones

A menos de un mes de que concluya la Copa del Mundo, una predicción volvió a captar la atención de los aficionados. El economista alemán Joachim Klement, conocido por haber acertado a los campeones de los últimos tres Mundiales, aseguró que Países Bajos será el equipo que levantará el trofeo en la final del Mundial 2026.

El especialista ganó notoriedad después de anticipar correctamente los títulos de Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Ahora, su modelo matemático señala que la selección neerlandesa conquistará por primera vez la Copa del Mundo tras imponerse a Portugal en el partido decisivo programado para el 19 de julio en Nueva York.

De acuerdo con las proyecciones de Joachim Klement, el camino de Países Bajos hacia el campeonato incluiría victorias frente a Marruecos, Canadá, Francia y España antes de disputar la final contra el conjunto portugués. La predicción también coloca a Portugal como uno de los equipos más fuertes del torneo.

Uno de los escenarios que más llama la atención es el que involucra a Argentina y Cristiano Ronaldo. Según el análisis matemático, la Albiceleste quedaría eliminada en los cuartos de final tras caer ante Portugal, lo que representaría un posible último gran enfrentamiento mundialista entre las generaciones lideradas por Lionel Messi y CR7.

¿Cómo le irá a México?

Las predicciones tampoco son alentadoras para México. El modelo proyecta que el Tricolor avanzará desde la fase de grupos como uno de los mejores terceros lugares, pero su aventura terminaría en los dieciseisavos de final frente a Bélgica. Además, Canadá sería el anfitrión con mejor desempeño, alcanzando los octavos de final, mientras que Estados Unidos también quedaría eliminado en la primera ronda de eliminación directa.

El método desarrollado por Klement no se basa únicamente en estadísticas deportivas. Su fórmula incorpora variables como el ranking FIFA, el tamaño de la población, el peso económico de cada país y la relevancia cultural del futbol dentro de cada nación. La intención original era demostrar que los torneos son impredecibles, aunque el modelo terminó sorprendiendo al acertar a los últimos tres campeones.

Aun así, el propio economista ha reconocido que sus predicciones no son infalibles. En ediciones anteriores acertó al campeón, pero falló en varias eliminatorias y posiciones finales. Incluso admitió que para el Mundial 2026 podría haber influido inconscientemente en algunos parámetros para intentar romper la racha de aciertos.

Mientras el torneo continúa definiendo a sus candidatos, la predicción de Países Bajos campeón, la eliminación temprana de México y la caída de Argentina frente a Portugal ya alimentan el debate entre aficionados y analistas. Solo el tiempo dirá si Joachim Klement consigue su cuarto acierto consecutivo o si el futbol vuelve a demostrar que siempre guarda espacio para las sorpresas.