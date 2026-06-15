Selección Colombia ya está en la CDMX para debutar en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

La Selección Colombia ya se encuentra en Ciudad de México para afrontar su esperado debut en el Mundial 2026, donde se medirá este miércoles 17 de junio ante Uzbekistán en actividad del Grupo K.

La delegación encabezada por Néstor Lorenzo arribó la noche del lunes a la capital mexicana, marcando el inicio de la recta final de su preparación para el primer compromiso de la Copa del Mundo. El combinado cafetero comparte sector con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

La llegada del equipo estuvo acompañada por un importante dispositivo de seguridad en las inmediaciones del hotel de concentración. Decenas de seguidores colombianos acudieron con camisetas, banderas y cánticos para recibir a sus ídolos, generando un ambiente de auténtica fiesta mundialista.

Durante el arribo se registraron momentos de tensión cuando algunas vallas de contención cedieron debido a la cantidad de aficionados que buscaban acercarse al autobús de la selección. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y la situación fue controlada rápidamente.

Los nombres de Luis Díaz, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos y Daniel Muñoz fueron algunos de los más ovacionados por los aficionados, quienes no dejaron de corear el tradicional "¡Colombia, Colombia!" mientras esperaban la llegada del plantel.

¡LOCURA LLEGADA DE COLOMBIA 🇨🇴 A LA CDMX!



La ‘Sele’ ya llegó a su primera sede, muchos aficionados colombianos se dieron cita. Ovacionaron a Lucho Díaz, James Rodríguez pero también a Ditta. @TUDNMEX pic.twitter.com/Ox7DAuPzYy — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) June 16, 2026

Entre los seguidores destacó la presencia de familias enteras que viajaron para acompañar al equipo. Muchos aficionados expresaron su ilusión de obtener una fotografía, un autógrafo o simplemente un saludo de las principales figuras del conjunto sudamericano.

Uno de los jugadores que genera mayor expectativa es Luis Díaz, actualmente figura del Bayern Múnich, quien llega al torneo como una de las principales cartas ofensivas de Colombia y uno de los futbolistas más seguidos por la afición.

Antes de trasladarse a la capital mexicana, la selección realizó su última práctica en Guadalajara, donde el cuerpo técnico trabajó en un ambiente relajado pero con alta intensidad, enfocándose en los ajustes finales para el choque frente a Uzbekistán.

Ahora, con el equipo instalado en su hotel de concentración, Colombia afrontará las últimas horas previas a su debut mundialista, con la misión de comenzar con una victoria su camino en la Copa del Mundo 2026.