Pago de la beca Rita Cetina este martes 4 de agosto. Quiénes recibirán el depósito

La dispersión de la beca Rita Cetina para estudiantes de primaria continuará este martes 4 de agosto de 2026, como parte del calendario escalonado presentado por la Secretaría de Educación Pública.

En esta fecha recibirán el depósito las madres, padres o tutores cuyo primer apellido comience con la letra C, siempre que cuenten con una tarjeta activa del Banco del Bienestar y que su solicitud al programa haya resultado favorable.

El apoyo consiste en un pago anual de 2 mil 500 pesos por cada alumna o alumno de primaria registrado. Su objetivo es ayudar a las familias con los gastos de útiles, uniformes, zapatos, mochilas y otros materiales necesarios para el ciclo escolar 2026-2027.

La dispersión comenzó el lunes 3 de agosto con las letras A y B y continuará por orden alfabético hasta el viernes 14. Las familias no están obligadas a retirar el dinero el mismo día, pues el recurso permanece disponible en la cuenta.

¿Qué hacer si no te depositan?

Si el apellido corresponde a la letra C y el pago todavía no aparece, primero se recomienda esperar a que concluya el día, ya que los depósitos pueden reflejarse en distintos horarios.

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El saldo puede consultarse en la aplicación del Banco del Bienestar o mediante una llamada al número 800 900 2000. En esta última opción se deben proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta y la fecha de nacimiento de la persona titular.

Si después de la fecha asignada el recurso no se refleja, conviene acudir a una sede de atención de Becas para el Bienestar.

También se debe verificar que la tarjeta esté activa, que no haya vencido y que los datos del beneficiario sean correctos. El Gobierno federal informó que todavía se entregan tarjetas pendientes a familias que no acudieron a los operativos ordinarios.

¿Quiénes reciben la beca Rita Cetina?

El apoyo de primaria está dirigido a estudiantes de primero a sexto grado inscritos en escuelas públicas. Para esta dispersión fueron considerados quienes realizaron el registro correspondiente y recibieron una resolución favorable.

En primaria se entregan 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante. Por ejemplo, una familia con dos menores registrados puede recibir 5 mil pesos.

La beca también cubre a estudiantes de secundaria pública, aunque en esa modalidad el esquema es bimestral: se entregan mil 900 pesos por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en ese nivel.

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¿Cómo solicitar la beca Rita Cetina?

El registro se realiza únicamente durante las convocatorias oficiales. La madre, el padre o el tutor debe ingresar al portal de la beca y crear una cuenta con sus datos personales.

Entre los documentos solicitados suelen encontrarse la CURP del tutor y del estudiante, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, número telefónico, correo electrónico y la Clave de Centro de Trabajo de la escuela.

El registro no permanece abierto todo el año. Por ello, las familias que todavía no forman parte del programa deben revisar los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y evitar páginas o gestores que soliciten pagos, pues el trámite es gratuito.

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