Milagro en el mar: rescatan con vida a pescador venezolano tras cinco días a la deriva; tres compañeros murieron

Un pescador venezolano fue localizado con vida luego de pasar cinco días a la deriva en el mar Caribe, aferrado a los restos de la embarcación artesanal en la que realizaba labores de pesca junto con otros tres tripulantes, quienes, según su testimonio, perdieron la vida tras el naufragio.

El sobreviviente fue identificado como Isaac Ordaz, originario de la Isla de Margarita, quien fue encontrado el 1 de agosto por la tripulación de un yate privado mientras flotaba a aproximadamente 60 millas náuticas de Higuerote, en el estado Miranda, equivalente a unos 111 kilómetros de la costa.

Tras el rescate, el pescador fue trasladado al Puerto de Carenero, donde recibió atención médica debido al estado de deshidratación e insolación provocado por la prolongada exposición al sol y al agua de mar.

Un yate privado logró localizar al sobreviviente

De acuerdo con los primeros reportes, la tripulación de una embarcación civil detectó a un hombre sujetándose de fragmentos de una lancha mientras navegaba por la zona.

Al acercarse comprobaron que aún presentaba signos vitales, por lo que de inmediato lo subieron a bordo y comenzaron su traslado hacia tierra firme para que recibiera asistencia médica.

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Las imágenes difundidas tras el rescate muestran a Isaac Ordaz consciente, aunque visiblemente afectado por las condiciones extremas que enfrentó durante los cinco días que permaneció en alta mar.

La embarcación había partido desde Pampatar

Según la información disponible, la lancha, identificada como Pescaparia o Pescaparia II, había zarpado desde el puerto de Pampatar, en el estado Nueva Esparta.

Los cuatro pescadores tenían previsto realizar actividades en una ruta que comprendía las zonas de Los Frailes, La Tortuga e Higuerote. Sin embargo, durante el trayecto la embarcación naufragó por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas.

Las autoridades venezolanas aún no han emitido un informe técnico que determine si el accidente fue provocado por una falla mecánica, condiciones adversas del mar, ingreso de agua o cualquier otra circunstancia.

A 60 millas náuticas de Higuerote, una embarcación civil localizó con vida al pescador Isaac Ordaz, quien permaneció cinco días a la deriva tras el naufragio de la embarcación PESCAPARIA. El hombre fue hallado sobre restos flotantes y presentó signos de deshidratación severa.🧵 pic.twitter.com/C1kKqAqQXV — notiguaro (@notiguaro1) August 2, 2026

Tres tripulantes habrían fallecido

Isaac Ordaz relató que los otros tres integrantes de la tripulación murieron durante los días posteriores al naufragio.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni han confirmado oficialmente si sus cuerpos fueron localizados o si continúa algún operativo de búsqueda en la zona.

La información disponible sobre el fallecimiento de los tres pescadores se sustenta, por el momento, en el testimonio del sobreviviente.

El sobreviviente fue identificado como Isaac Ordaz, originario de la Isla de Margarita / Imagen creada con IA

Exposición extrema puso en riesgo su vida

Especialistas señalan que permanecer varios días a la deriva implica enfrentar riesgos severos como deshidratación, insolación, agotamiento extremo, quemaduras solares, alteraciones en la presión arterial e incluso daño renal.

De acuerdo con los reportes médicos preliminares, Isaac Ordaz logró sobrevivir permaneciendo sobre los restos de la embarcación, lo que le permitió evitar permanecer completamente sumergido y aumentar sus posibilidades de ser visto por otra embarcación.

IO