Shakira es captada saliendo de un hotel con Manuel García-Rulfo en Los Ángeles

Shakira se encuentra en medio de un rumor de romance con el actor mexicano Manuel García-Rulfo. Esto después de que se filtrarán fotografías de los dos saliendo juntos de un exclusivo hotel en Los Ángeles; esto ha generado gran conmoción en redes sociales y entre los seguidores de ambos.

Las fotografías en donde se ha visto a los dos saliendo de un hotel han sido difundidas en primera instancia por la cuenta especializada en farándula DeuxMoi. La noticia ha causado gran revuelo debido al historial sentimental de ambos, por lo que una posible relación se ha vuelto un rumor en las plataformas.

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¿Cómo fueron las fotografías de Shakira y Manuel García-Rulfo?

Las imágenes compartidas por DeuxMoi, muestran a la icónica cantante colombiana y al protagonista de la serie de Netflix “The Lincoln Lawyer" saliendo juntos del exclusivo Sunset Tower Hotel en Hollywood, Los Ángeles. El encuentro ocurrió mientras Shakira se encontraba en un breve descanso de su gira mundial.

Las fotografías han sido justo después de que Shakira ofrecerá dos conciertos en la ciudad y de su gran presentación musical en la inauguración de la Copa del Mundo 2026. Aunque las fotos los muestran en un ambiente bastante relajado saliendo del hotel, ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales o confirmado una relación sentimental.

Estas fotografías han generado gran revuelo entre los seguidores de ambos, mientras que Manuel García-Rulfo se le reportó soltero tras terminar discretamente con Audrey McGraw, Shakira había declarado hace poco en una entrevista para la revista People que su enfoque estaba puesto en la crianza de sus hijos y no contemplaba una pareja en este momento.

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