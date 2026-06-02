México vs. Serbia: llega el último rival de Javier Aguirre antes del Mundial 2026

A menos de dos semanas del arranque de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana tendrá una última oportunidad para afinar detalles cuando se enfrente a Serbia en el Estadio Nemesio Diez. El conjunto europeo ya arribó a territorio nacional y comenzó su preparación para el compromiso programado este 4 de junio en Toluca.

La delegación serbia aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante las primeras horas del lunes y posteriormente emprendió su traslado hacia la capital mexiquense. El encuentro marcará además el regreso de Veljko Paunovic al futbol mexicano, ahora como estratega del representativo balcánico tras su paso por Chivas y Tigres.

Aunque se trata de una prueba importante para el equipo de Javier Aguirre, Serbia llega con una plantilla alternativa y sin algunas de sus máximas estrellas. Futbolistas como Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic y Strahinja Pavlovic no forman parte de la convocatoria para este compromiso amistoso.

La selección europea atraviesa una etapa de reconstrucción luego de quedarse fuera del Mundial 2026. El combinado serbio no logró superar la fase clasificatoria al terminar detrás de Inglaterra y Albania en su grupo, resultado que derivó en cambios dentro del proyecto deportivo encabezado ahora por Paunovic.

Además, Serbia no llega en su mejor momento futbolístico. En su más reciente presentación cayó por marcador de 3-0 ante Cabo Verde en un duelo disputado en Lisboa, resultado que evidenció el trabajo que aún tiene por delante el nuevo cuerpo técnico.

Para el Tri, el encuentro representará la última oportunidad de probar su once base antes del debut mundialista frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio. Javier Aguirre ha señalado que el partido ante Serbia será el ensayo más cercano a lo que pretende mostrar durante la Copa del Mundo, por lo que la atención estará centrada en el funcionamiento colectivo y en los futbolistas que apuntan a ser titulares en la inauguración.