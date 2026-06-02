Mundial 2026: piratería de playeras y balones provocaría pérdidas por más de 400 mdp en CDMX

A poco más de una semana del inicio del Mundial 2026, la piratería de productos deportivos se perfila como uno de los principales retos económicos para la Ciudad de México. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la capital advirtió que la venta de mercancía apócrifa relacionada con la justa mundialista podría generar afectaciones superiores a los 400 millones de pesos.

De acuerdo con la Canaco CDMX, la comercialización de playeras, balones y souvenirs pirata no solo impactaría a las marcas con derechos registrados, sino también al comercio establecido que opera dentro de la legalidad. Además, las pérdidas para las finanzas públicas podrían superar los 64 millones de pesos por concepto de impuestos que dejarían de recaudarse.

El organismo empresarial señaló que el mercado de productos "clonados" podría registrar un crecimiento acelerado durante las semanas del torneo, especialmente en artículos de alta demanda como camisetas y balones. Incluso, estimó que esta actividad podría representar hasta una cuarta parte de los ingresos generados por el comercio informal en el Centro Histórico de la capital.

Ante este panorama, la cámara empresarial consideró indispensable reforzar las acciones para contener la expansión de la venta ilegal y evitar que los comerciantes informales absorban una parte significativa del consumo relacionado con el evento deportivo más importante del planeta.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, reconoció los operativos realizados recientemente por las autoridades, entre ellos el decomiso de más de 80 mil artículos apócrifos vinculados con la FIFA y diversas marcas deportivas. El valor estimado de la mercancía asegurada asciende a 15.3 millones de pesos.

Sin embargo, advirtió que la distribución de estos productos no se limita al Centro Histórico. Según explicó, en distintos puntos de la ciudad se ha detectado un incremento de establecimientos dedicados a la venta de mercancías importadas, principalmente de origen asiático, donde también podrían comercializarse artículos relacionados con el Mundial.

La Canaco agregó que las cifras podrían ser aún mayores si se considera la venta de productos apócrifos en tianguis y mercados ambulantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, un fenómeno cuya magnitud resulta difícil de cuantificar debido a la naturaleza informal de estas actividades.

El organismo recordó que la piratería no solo afecta la economía formal, sino que también representa riesgos para los consumidores, ya que muchos de estos artículos no cumplen con las normas de calidad y seguridad establecidas por las autoridades.

Como parte de sus propuestas, la cámara empresarial planteó fortalecer los operativos contra el contrabando, vigilar plataformas digitales donde se ofertan camisetas y accesorios deportivos del Mundial, reforzar los controles aduanales y ampliar el uso de herramientas relacionadas con la protección de la propiedad intelectual.

Con la llegada del Mundial 2026, empresarios y autoridades enfrentan el desafío de contener un mercado ilegal que cada año mueve millones de pesos y que podría alcanzar niveles históricos impulsado por la fiebre futbolística que genera el torneo.