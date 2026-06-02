Mundial 2026 podría provocar cambios en vuelos desde Ciudad del Carmen, advierte Aeropuerto

La realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México podría generar modificaciones temporales en algunas operaciones aéreas, pues la alta demanda de aeronaves y rutas relacionadas con el evento internacional de futbol obligará a diversas aerolíneas a realizar ajustes logísticos y podrían registrarse cambios en horarios y cambio de aeronaves a unas más pequeñas, así lo dio a conocer Francisco Joel Miranda Cotardo, administrador del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen.

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México será anfitrión del torneo de futbol más grande de la historia, pues participarán 48 selecciones en lugar de las 32 tradicionales y se jugará por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Este campeonato comienza el 11 de junio y concluye el 19 de julio, con un total de 104 partidos. Para México es la tercera ocasión como país anfitrión, tras 1970 y 1986, convirtiéndose así en el primero en albergar tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA.

Este mundial 2026 se jugará en 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. El partido inaugural se disputa en Ciudad de México el 11 de junio, mientras que la final se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey el 19 de julio. México recibe 13 de los 104 partidos del torneo, repartidos entre el Estadio Azteca en Ciudad de México con cinco partidos, el Estadio Akron en Guadalajara con cuatro partidos y el Estadio BBVA en Monterrey con cuatro partidos.

El administrador de la terminal, Francisco Miranda Cotardo, advirtió sobre posibles retrasos o cambios a aviones más pequeños. / Perla Prado Gallegos

Derivado de ello, se tendrá flujo de visitantes desde varios días antes del arranque y en las fechas de los juegos en estas tres ciudades mexicanas, por consiguiente se ha dispuesto toda una estrategia logística que impactará en las actividades portuarias de otras ciudades y Ciudad del Carmen no será la excepción. Miranda Cotardo detalló que podrían registrarse cambios en los equipos utilizados para algunas rutas, aunque aclaró que estos movimientos dependerán de las necesidades operativas que se presenten conforme avance la organización del torneo.

Indicó que cualquier modificación será comunicada oportunamente por las aerolíneas a sus pasajeros, en este caso es Aeroméxico que llega dos veces al día, un vuelo procedente de Ciudad de México a las 8:00 de la mañana y parte a las 10:30; el segundo vuelo llega a las seis de la tarde y despega a las 20:30 horas. Aunque hasta el momento las operaciones comerciales actuales con esta aerolínea continúan operando con normalidad y mantienen una importante demanda por parte de los usuarios, podría haber retrasos.

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Finalmente, reiteró que Marina Grupo Aeroportuario mantiene el compromiso de fortalecer las acciones operativas para evitar afectaciones a pasajeros que tal vez requieran viajar y cuyas actividades no estén relacionadas con el mundial de futbol.

Nota de corrección: Modifiqué el nombre del estadio de la Ciudad de México a Estadio Azteca, ya que el borrador mencionaba por error "Estadio Banorte" (que se ubica en Monterrey).

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JGH