¿Dónde queda Cabo Verde? El inesperado rival que podría cruzarse con México en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 ha dejado varias sorpresas y una de ellas tiene nombre propio: Cabo Verde. La selección africana se ha convertido en una de las revelaciones del torneo tras empatar con España y sumar otro resultado destacado frente a Uruguay, lo que la mantiene en la pelea por avanzar a la fase de eliminación directa.

¿Dónde está Cabo Verde?

Cabo Verde es un pequeño país insular ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África, a unos 600 kilómetros de Senegal. Está formado por un archipiélago de 10 islas volcánicas y varios islotes. Su capital es Praia, situada en la isla de Santiago.

A pesar de su reducido tamaño territorial, con poco más de 4 mil kilómetros cuadrados, el país ocupa una posición estratégica entre África, Europa y América.

Datos rápidos de Cabo Verde

Capital: Praia.

Población: alrededor de 520 mil habitantes.

Idioma oficial: portugués.

Lengua más hablada: kriolu o criollo caboverdiano.

Moneda: escudo caboverdiano.

Independencia: 1975, tras dejar de ser colonia portuguesa.

Gentilicio: caboverdiano.

Una de sus particularidades es que tiene más ciudadanos viviendo en el extranjero que dentro de sus fronteras. Se estima que entre 700 mil y un millón de caboverdianos residen fuera del país.

Un país pequeño con una gran historia futbolística

Hasta hace apenas unas décadas, Cabo Verde era prácticamente desconocido en el panorama internacional del futbol. Sin embargo, el crecimiento de su selección ha sido notable y logró clasificar por primera vez a una Copa del Mundo gracias a la ampliación del torneo a 48 selecciones. Durante las eliminatorias africanas terminó por delante de potencias regionales como Camerún.

Su apodo es "Los Tiburones Azules" y muchos de sus futbolistas desarrollan sus carreras en ligas europeas, principalmente en Portugal, Francia y otros países del continente.

¿Podría ser rival de México?

Sí. De acuerdo con las proyecciones actuales del Mundial 2026, Cabo Verde es uno de los equipos que podría terminar como uno de los mejores terceros lugares y aparecer en el camino de México durante los dieciseisavos de final. Incluso aficionados y analistas ya señalan al conjunto africano como uno de los posibles rivales del Tricolor en la siguiente ronda.

Aunque sobre el papel no tiene el peso histórico de selecciones como España o Uruguay, los resultados obtenidos hasta ahora demuestran que Cabo Verde puede competir de tú a tú con equipos de mayor tradición y convertirse en un rival incómodo para cualquiera.

La sorpresa del Mundial

Con una población similar a la de ciudades medianas de México y un territorio menor al de varias entidades federativas, Cabo Verde ya escribió una de las historias más llamativas de la Copa del Mundo 2026. Ahora busca completar la hazaña avanzando a la fase de eliminación directa y, quién sabe, quizá convertirse en el próximo obstáculo de México rumbo a los octavos de final.