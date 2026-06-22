Tizimín se consolida como capital del deporte de fuerza con el Strongman y Strongwoman Peninsular

Tizimín volvió a demostrar su capacidad para albergar eventos deportivos de alto nivel al convertirse, por segundo año consecutivo, en la sede del Strongman Peninsular y, por primera vez, del Strongwoman, consolidándose como un referente regional en las disciplinas de fuerza extrema.

Entre el estruendo de las pesas, el aliento del público y el esfuerzo llevado al límite, el municipio de Tizimín fue escenario de una intensa jornada deportiva que reunió a algunos de los atletas más destacados del Sureste mexicano, quienes encontraron en la Ciudad de Reyes el espacio ideal para poner a prueba su resistencia, disciplina y determinación.

El Campo de Beisbol Dr. Juan Rivero Alonso se transformó en una auténtica arena de desafíos físicos, donde cada prueba representó una batalla contra los propios límites de los competidores. Más allá de los resultados, la jornada dejó claro que la verdadera victoria radica en la constancia, el sacrificio y la capacidad de superación personal.

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El presidente y fundador del evento, Reyes Cupul Pérez, destacó que el objetivo principal de esta iniciativa es posicionar a Tizimín como la capital regional del deporte de fuerza, impulsando espacios que permitan a las nuevas generaciones descubrir en esta disciplina una oportunidad de crecimiento físico, mental y deportivo.

Uno de los momentos más significativos del certamen fue la histórica incorporación de la categoría femenil con la primera edición del Strongwoman Peninsular. Bajo el lema “La fuerza no tiene género”, 15 atletas participaron en una competencia que marcó un precedente para la disciplina en la región y evidenció el creciente interés de las mujeres por este deporte.

En la rama varonil compitieron 22 atletas, entre ellos 11 representantes de Tizimín, quienes defendieron con orgullo los colores del municipio frente a competidores de Mérida, Campeche, Chetumal, Progreso, Maxcanú, Kantunil, Valladolid, Cancún y Puerto Morelos.

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El nivel competitivo fue elevado, contando con la presencia de campeones, medallistas y poseedores de récords nacionales en disciplinas como powerlifting, halterofilia, crossfit y strongman.

Las pruebas exigieron el máximo rendimiento físico de los participantes. En la categoría varonil se enfrentaron a retos como el volteo de llanta, levantamiento de tronco, peso muerto con más de 200 kg, arrastre de vehículos de casi dos toneladas y pruebas de agarre.

Por su parte, las atletas del Strongwoman demostraron su capacidad al dominar desafíos como sentadilla libre, peso muerto, arrastre de vehículos y volteo de llanta, despertando la admiración y reconocimiento del público asistente.