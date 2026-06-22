México vs. Corea rompe récord histórico: 25.5 millones vieron el partido del Mundial 2026

La euforia por la clasificación de la Selección Mexicana a la siguiente ronda del Mundial 2026 también se reflejó frente a los televisores. El encuentro entre México y Corea del Sur se convirtió en la transmisión mundialista más vista en el país durante el siglo XXI, al alcanzar una audiencia histórica de 25.5 millones de espectadores.

La cifra fue registrada en canales de televisión abierta y superó todas las marcas previas relacionadas con la participación del Tricolor en una Copa del Mundo.

Un nuevo récord para el futbol mexicano

El duelo disputado en el Estadio Guadalajara, donde México aseguró matemáticamente su pase a los dieciseisavos de final gracias a la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, despertó un enorme interés entre los aficionados.

De acuerdo con los datos preliminares de audiencia, el partido logró reunir a 25.5 millones de televidentes, convirtiéndose en el encuentro del Mundial 2026 con mayor seguimiento en la historia reciente de la televisión mexicana.

Superó la marca del partido inaugural

La nueva cifra dejó atrás el récord que había sido establecido apenas unos días antes durante el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

El crecimiento en el interés del público estuvo impulsado por la importancia del encuentro, ya que el equipo dirigido por Javier Aguirre tenía la posibilidad de asegurar su clasificación anticipada a la fase de eliminación directa.

La pasión mundialista sigue creciendo

La actuación del Tricolor, la expectativa generada por figuras como Raúl Rangel, Luis Romo y el joven Gilberto Mora, así como la posibilidad de avanzar como líder de grupo, contribuyeron a que millones de aficionados siguieran el partido desde sus hogares.

La audiencia confirma que el Mundial 2026 mantiene una conexión especial con el público mexicano, especialmente al celebrarse en territorio nacional.

Las cifras aún podrían aumentar

Los números difundidos corresponden a datos preliminares o "overnight", por lo que los registros consolidados serán publicados una vez concluya la Copa del Mundo.

Aun así, la marca ya coloca al encuentro entre México y Corea del Sur como la transmisión mundialista más vista del siglo XXI en el país, consolidando el enorme impacto que sigue teniendo la Selección Mexicana dentro y fuera de la cancha.