¿Vas al Ángel de la Independencia?: Metro CDMX ampliará horario por el México vs. Chequia

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el próximo miércoles 24 de junio extenderá su servicio hasta la 1:00 de la madrugada del jueves, dos horas después de su horario habitual.

Con esta ampliación, las autoridades pretenden ofrecer una alternativa segura para que los aficionados regresen a casa después del encuentro y de las posibles celebraciones posteriores.

¿Cambiará el horario de apertura?

La respuesta es no. El Metro CDMX, las estaciones y el servicio mantendrán su operación normal durante la mañana, por lo que la apertura continuará siendo a las 5:00 horas del miércoles.

Las estaciones más cercanas al Ángel de la Independencia

Para quienes planean celebrar en el emblemático monumento de Paseo de la Reforma, estas son algunas de las estaciones recomendadas:

Línea 1

Insurgentes : permite llegar caminando al Ángel en pocos minutos.

: permite llegar caminando al Ángel en pocos minutos. Sevilla: otra opción cercana para acceder a la zona de festejos.

Línea 7

Auditorio: ideal para quienes busquen evitar aglomeraciones y trasladarse posteriormente por Reforma.

Recomendaciones para los aficionados

Las autoridades pidieron a los usuarios tomar previsiones antes de salir de casa. Entre las principales recomendaciones destacan:

Recargar con anticipación la Tarjeta de Movilidad Integrada .

. Considerar posibles cierres viales en Paseo de la Reforma y calles aledañas.

y calles aledañas. Utilizar alternativas como el Metrobús, que también podría implementar ajustes operativos dependiendo de la afluencia de personas.

La marea verde podría regresar a Reforma

Tras las celebraciones registradas en partidos anteriores de la Selección Mexicana, se espera una importante concentración de aficionados en el Ángel de la Independencia si el equipo dirigido por Javier Aguirre consigue un resultado positivo frente a Chequia.

Por ello, el gobierno capitalino y los sistemas de transporte preparan operativos especiales para garantizar la movilidad y seguridad de quienes participen en la fiesta mundialista.