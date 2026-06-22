¡De leyenda! Messi agranda récord goleador en Mundiales y clasifica a Argentina

En un día que quedará marcado como el más importante para la historia de los Mundiales, Lionel Messi subió otro escalón con su marca goleadora, y con doblete dejó a Miroslav Klose atrás para llegar a 18 tantos e imponer un nuevo récord como el máximo goleador de la historia. ¡De leyenda! Además, Argentina se clasifica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con dos triunfos consecutivos y liderando el Grupo J.

Con cinco goles a favor, mismos que ha marcado Lionel Messi, la albiceleste no suelta la cima y demuestra que no solo es el defensor del título, sino el máximo candidato para obtener el bicampeonato, y por qué no, subirse al selecto club que solo Brasil e Italia lo lograron. El Calcio en 1934 y 1938; mientras la Canarinha lo logró en 1958 y 1962.

Pese a haber fallado un penal, Messi anotó un doblete a los 38 ya los 90+5, haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas, tomado por la afición albiceleste.

El astro argentino logró una gran marca a dos días de su cumpleaños 39. / Foto: AFP

Luego del bajón anímico por el penal fallido, los argentinos recuperaron el ánimo y la solidez en el mediocampo, después de que Austria intentara apoderarse de la zona con un juego físico y compacto y dominara el balón en varios episodios.

Por Argentina, Lautaro Martínez fue una figura clave, tanto en la generación del penal como en tratar de habilitar a Messi desde su banda. En Austria, el capitán David Alaba bloqueó todo lo que pudo en defensa.

NOW - Lionel Messi becomes the all-time leading goalscorer in World Cup history.



17 — Lionel Messi 🇦🇷

16 — Miroslav Klose 🇩🇪

15 — Ronaldo 🇧🇷

14 — Gerd Müller 🇩🇪

14 — Kylian Mbappé 🇫🇷 pic.twitter.com/iSKmk300bX — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) June 22, 2026

Tras este duelo, Argentina, con 6 puntos, ya está en la siguiente fase, y saldrá el 27 de junio, otra vez en Dallas, a definir el liderazgo del grupo J ante Jordania, aunque podría garantizarse la punta de la llave este mismo lunes, con el resultado del Jordania-Argelia.

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