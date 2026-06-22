Pato Merlín llega a la mañanera de Sheinbaum y se roba la atención en Palacio Nacional

El pato Merlín, convertido en una de las figuras virales del Mundial 2026, llegó este lunes a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, acompañado de su dueña, Karla, y otros integrantes de su familia.

El ave ingresó al Salón Tesorería con una playera de la Selección Mexicana, calcetines y una bufanda alusiva al torneo, lo que llamó la atención de los asistentes y usuarios en redes sociales.

Merlín se volvió popular por aparecer durante los festejos mundialistas en calles de la Ciudad de México, especialmente tras los triunfos de México, donde fue captado entre aficionados con vestimenta tricolor.

¿Quién es el pato Merlín?

Durante la mañanera, Karla explicó que Merlín forma parte de una familia dedicada al comercio en la vía pública y que suele acompañarlos en sus jornadas de trabajo.

La dueña del pato lo describió como un animal tranquilo y acostumbrado a convivir con personas, por lo que puede estar en espacios concurridos sin alterarse.

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También detalló que recibe cuidados especiales, alimentación para aves acuáticas, frutas, verduras, proteínas, charales vivos y grillos, además de atención veterinaria periódica.

Merlín ya prepara registro de marca

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la familia reveló que Merlín recibe los domingos un taco de carnitas como premio.

Además, informaron que ya trabajan en el registro del nombre y la marca del pato, luego de que su popularidad creciera en redes sociales y medios de comunicación.

Sheinbaum ofrece apoyo a la familia de Merlín

Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno federal buscará apoyar a la familia para que la fama de Merlín pueda traducirse en mejores condiciones de vida.

La presidenta destacó que se trata de una familia trabajadora que, como muchas en México, sale adelante mediante el esfuerzo diario.

Con su visita a Palacio Nacional, Merlín pasó de ser una curiosidad viral del Mundial 2026 a convertirse en uno de los momentos más comentados de la conferencia presidencial.

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