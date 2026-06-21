Pumas confirma a Esteban Solari como el nuevo director técnico del primer equipo

A través de una publicación en sus redes sociales, los Pumas de la UNAM confirmaron que Esteban Solari se convirtió en el nuevo director técnico del equipo auriazul, tras la salida de Efraín Juárez del cuadro auriazul.

"El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director técnico en Malasia, Chile, Argentina y México. ¡Bienvenido a casa, Esteban Solari!", escribió Pumas en su perfil oficial de X.

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Previo al inicio del Apertura 2026, Solari llega a los felinos con el objetivo de mantener al equipo en los primeros planos de la Liga MX, pues el torneo pasado los universitarios terminaron como subcampeones de la competencia luego de perder la final con Cruz Azul en la cancha del Olímpico Universitario.

El nuevo estratega de la UNAM había manifestado en diferentes ocasiones que su sueño era regresar algún día a los Pumas y ahora es una realidad. La misión no es sencilla, pues Juárez logró llevar a los auriazules a la final y la meta sigue siendo conseguir la ansiada estrella número ocho.