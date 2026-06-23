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Árbitra mexicana Katia Itzel, lista para hacer historia en el Mundial 2026

Deportes

¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 24 de junio, horarios y dónde ver en vivo

México, Brasil, Canadá y Corea del Sur encabezan una jornada histórica en el Mundial 2026. Por primera vez en el torneo habrá seis partidos en un mismo día, con encuentros decisivos para definir a los clasificados de los Grupos A, B y C.

Ana García

Por Ana García

23 de jun de 2026

1 min

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El entrenamiento del Tri
El entrenamiento del Tri / Cuartoscuro

La Selección Mexicana saldrá a escena ya clasificada a los dieciseisavos de final, mientras que Brasil buscará asegurar el liderato de su sector. Además, Canadá y Suiza protagonizarán uno de los partidos más atractivos del Grupo B, en una jornada que podría definir varios boletos a la siguiente ronda.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy 24 de junio?

Suiza vs Canadá

  • Horario: 13:00 horas
  • Estadio: BC Place, Vancouver
  • Grupo B

Bosnia y Herzegovina vs Qatar

  • Horario: 13:00 horas
  • Estadio: Seattle
  • Grupo B

Escocia vs Brasil

  • Horario: 16:00 horas
  • Estadio: Miami
  • Grupo C

Marruecos vs Haití

  • Horario: 16:00 horas
  • Estadio: Atlanta
  • Grupo C

Chequia vs México

  • Horario: 19:00 horas
  • Estadio Ciudad de México
  • Grupo A

Sudáfrica vs Corea del Sur

  • Horario: 19:00 horas
  • Estadio Monterrey
  • Grupo A

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Suiza vs Canadá

  • Mérida: 13:00 horas
  • Campeche: 13:00 horas
  • Quintana Roo: 14:00 horas

Bosnia y Herzegovina vs Qatar

  • Mérida: 13:00 horas
  • Campeche: 13:00 horas
  • Quintana Roo: 14:00 horas

Escocia vs Brasil

  • Mérida: 16:00 horas
  • Campeche: 16:00 horas
  • Quintana Roo: 17:00 horas

Marruecos vs Haití

  • Mérida: 16:00 horas
  • Campeche: 16:00 horas
  • Quintana Roo: 17:00 horas

Chequia vs México

  • Mérida: 19:00 horas
  • Campeche: 19:00 horas
  • Quintana Roo: 20:00 horas

Sudáfrica vs Corea del Sur

  • Mérida: 19:00 horas
  • Campeche: 19:00 horas
  • Quintana Roo: 20:00 horas

¿Qué partido pasa por TV abierta?

El partido estelar de la jornada será:

Chequia vs México

  • Canal 5
  • Azteca 7
  • TUDN
  • ViX Premium

El resto de los encuentros podrán seguirse a través de las plataformas y señales con derechos de transmisión del Mundial 2026.

México ya está clasificado

La Selección Mexicana llega a la última jornada de la fase de grupos con seis puntos y el boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras sus victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur.

Ante Chequia, Javier Aguirre podría realizar rotaciones para dar descanso a algunos titulares y observar a jugadores que han tenido pocos minutos en el torneo.

Mientras tanto, Corea del Sur y Sudáfrica se jugarán gran parte de sus posibilidades de avanzar, mientras que Brasil buscará confirmar su candidatura al título frente a Escocia.

Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 24 de junio

  • 13:00 horas | Suiza vs Canadá
  • 13:00 horas | Bosnia y Herzegovina vs Qatar
  • 16:00 horas | Escocia vs Brasil
  • 16:00 horas | Marruecos vs Haití
  • 19:00 horas | Chequia vs México
  • 19:00 horas | Sudáfrica vs Corea del Sur

Con seis encuentros distribuidos a lo largo del día y varios boletos a la siguiente ronda en juego, el miércoles 24 de junio promete convertirse en una de las jornadas más emocionantes de la fase de grupos del Mundial 2026.

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