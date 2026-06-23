¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 24 de junio, horarios y dónde ver en vivo

La Selección Mexicana saldrá a escena ya clasificada a los dieciseisavos de final, mientras que Brasil buscará asegurar el liderato de su sector. Además, Canadá y Suiza protagonizarán uno de los partidos más atractivos del Grupo B, en una jornada que podría definir varios boletos a la siguiente ronda.
¿Qué partidos del Mundial hay hoy 24 de junio?
Suiza vs Canadá
- Horario: 13:00 horas
- Estadio: BC Place, Vancouver
- Grupo B
Bosnia y Herzegovina vs Qatar
- Horario: 13:00 horas
- Estadio: Seattle
- Grupo B
Escocia vs Brasil
- Horario: 16:00 horas
- Estadio: Miami
- Grupo C
Marruecos vs Haití
- Horario: 16:00 horas
- Estadio: Atlanta
- Grupo C
Chequia vs México
- Horario: 19:00 horas
- Estadio Ciudad de México
- Grupo A
Sudáfrica vs Corea del Sur
- Horario: 19:00 horas
- Estadio Monterrey
- Grupo A
Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo
Suiza vs Canadá
- Mérida: 13:00 horas
- Campeche: 13:00 horas
- Quintana Roo: 14:00 horas
Bosnia y Herzegovina vs Qatar
- Mérida: 13:00 horas
- Campeche: 13:00 horas
- Quintana Roo: 14:00 horas
Escocia vs Brasil
- Mérida: 16:00 horas
- Campeche: 16:00 horas
- Quintana Roo: 17:00 horas
Marruecos vs Haití
- Mérida: 16:00 horas
- Campeche: 16:00 horas
- Quintana Roo: 17:00 horas
Chequia vs México
- Mérida: 19:00 horas
- Campeche: 19:00 horas
- Quintana Roo: 20:00 horas
Sudáfrica vs Corea del Sur
- Mérida: 19:00 horas
- Campeche: 19:00 horas
- Quintana Roo: 20:00 horas
¿Qué partido pasa por TV abierta?
El partido estelar de la jornada será:
Chequia vs México
- Canal 5
- Azteca 7
- TUDN
- ViX Premium
El resto de los encuentros podrán seguirse a través de las plataformas y señales con derechos de transmisión del Mundial 2026.
México ya está clasificado
La Selección Mexicana llega a la última jornada de la fase de grupos con seis puntos y el boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras sus victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur.
Ante Chequia, Javier Aguirre podría realizar rotaciones para dar descanso a algunos titulares y observar a jugadores que han tenido pocos minutos en el torneo.
Mientras tanto, Corea del Sur y Sudáfrica se jugarán gran parte de sus posibilidades de avanzar, mientras que Brasil buscará confirmar su candidatura al título frente a Escocia.
Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 24 de junio
- 13:00 horas | Suiza vs Canadá
- 13:00 horas | Bosnia y Herzegovina vs Qatar
- 16:00 horas | Escocia vs Brasil
- 16:00 horas | Marruecos vs Haití
- 19:00 horas | Chequia vs México
- 19:00 horas | Sudáfrica vs Corea del Sur
Con seis encuentros distribuidos a lo largo del día y varios boletos a la siguiente ronda en juego, el miércoles 24 de junio promete convertirse en una de las jornadas más emocionantes de la fase de grupos del Mundial 2026.