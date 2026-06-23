¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 24 de junio, horarios y dónde ver en vivo

La Selección Mexicana saldrá a escena ya clasificada a los dieciseisavos de final, mientras que Brasil buscará asegurar el liderato de su sector. Además, Canadá y Suiza protagonizarán uno de los partidos más atractivos del Grupo B, en una jornada que podría definir varios boletos a la siguiente ronda.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy 24 de junio?

Suiza vs Canadá

Horario: 13:00 horas

Estadio: BC Place, Vancouver

Grupo B

Bosnia y Herzegovina vs Qatar

Horario: 13:00 horas

Estadio: Seattle

Grupo B

Escocia vs Brasil

Horario: 16:00 horas

Estadio: Miami

Grupo C

Marruecos vs Haití

Horario: 16:00 horas

Estadio: Atlanta

Grupo C

Chequia vs México

Horario: 19:00 horas

Estadio Ciudad de México

Grupo A

Sudáfrica vs Corea del Sur

Horario: 19:00 horas

Estadio Monterrey

Grupo A

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Suiza vs Canadá

Mérida: 13:00 horas

Campeche: 13:00 horas

Quintana Roo: 14:00 horas

Bosnia y Herzegovina vs Qatar

Mérida: 13:00 horas

Campeche: 13:00 horas

Quintana Roo: 14:00 horas

Escocia vs Brasil

Mérida: 16:00 horas

Campeche: 16:00 horas

Quintana Roo: 17:00 horas

Marruecos vs Haití

Mérida: 16:00 horas

Campeche: 16:00 horas

Quintana Roo: 17:00 horas

Chequia vs México

Mérida: 19:00 horas

Campeche: 19:00 horas

Quintana Roo: 20:00 horas

Sudáfrica vs Corea del Sur

Mérida: 19:00 horas

Campeche: 19:00 horas

Quintana Roo: 20:00 horas

¿Qué partido pasa por TV abierta?

El partido estelar de la jornada será:

Chequia vs México

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

El resto de los encuentros podrán seguirse a través de las plataformas y señales con derechos de transmisión del Mundial 2026.

México ya está clasificado

La Selección Mexicana llega a la última jornada de la fase de grupos con seis puntos y el boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras sus victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur.

Ante Chequia, Javier Aguirre podría realizar rotaciones para dar descanso a algunos titulares y observar a jugadores que han tenido pocos minutos en el torneo.

Mientras tanto, Corea del Sur y Sudáfrica se jugarán gran parte de sus posibilidades de avanzar, mientras que Brasil buscará confirmar su candidatura al título frente a Escocia.

Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 24 de junio

13:00 horas | Suiza vs Canadá

13:00 horas | Bosnia y Herzegovina vs Qatar

16:00 horas | Escocia vs Brasil

16:00 horas | Marruecos vs Haití

19:00 horas | Chequia vs México

19:00 horas | Sudáfrica vs Corea del Sur

Con seis encuentros distribuidos a lo largo del día y varios boletos a la siguiente ronda en juego, el miércoles 24 de junio promete convertirse en una de las jornadas más emocionantes de la fase de grupos del Mundial 2026.