Messi rompe récords, pero también se convierte en el jugador con más penales fallados en Mundiales

La actuación de Lionel Messi frente a Austria en el Mundial 2026 dejó una curiosa combinación de marcas históricas. El capitán argentino brilló con un doblete que lo consolidó como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, pero también estableció un registro poco deseado al convertirse en el futbolista con más penales fallados en los Mundiales.

El encuentro tuvo de todo para la estrella de Argentina. Antes de marcar sus dos anotaciones, Messi desperdició una oportunidad desde los once pasos al enviar su disparo fuera de la portería. Esa falla representó el tercer penal errado por el rosarino en la máxima competencia del futbol internacional.

La trayectoria mundialista de Messi comenzó en Alemania 2006 y se ha extendido hasta el actual torneo disputado en México, Estados Unidos y Canadá. A lo largo de seis Copas del Mundo, el argentino ha ejecutado siete penales durante el tiempo reglamentario, logrando convertir cuatro y fallando tres.

El primer error desde el manchón llegó en Rusia 2018, cuando no pudo vencer al arquero de Islandia durante la fase de grupos. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, volvió a fallar un penal, esta vez frente a Polonia, aunque posteriormente anotó desde los once pasos contra Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia.

La tercera falla llegó ahora en el Mundial 2026, durante el duelo ante Austria. Con ese registro, el delantero argentino superó a cualquier otro jugador en la estadística de penales errados durante los partidos de una Copa del Mundo, sin contar definiciones por tanda.

Pese a esa marca negativa, la jornada terminó siendo histórica para el capitán albiceleste. Gracias a su doblete, Messi alcanzó los 18 goles mundialistas, cifra que lo coloca en solitario como el máximo anotador en la historia de los Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose.

Mientras Argentina celebra su clasificación a la siguiente ronda, el nombre de Lionel Messi sigue escribiendo capítulos únicos en la historia del futbol: algunos gloriosos por sus goles y otros que demuestran que incluso las mayores leyendas también tienen estadísticas inesperadas.