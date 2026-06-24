Alineación confirmada de México vs. Chequia: Aguirre sorprende con cambios

La Selección Mexicana presentó una alineación con varias novedades para enfrentar a Chequia en su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026. La principal sorpresa fue la ausencia de Guillermo Ochoa en el once inicial, ya que el experimentado arquero comenzará el encuentro como suplente.

Con el boleto a los dieciseisavos de final ya asegurado, el técnico Javier Aguirre decidió dar oportunidad a jugadores que habían tenido poca participación en el torneo, en busca de cerrar la primera ronda con paso perfecto y seguir ampliando las opciones dentro del plantel.

Gilberto Mora y Guillermo Martínez reciben la oportunidad

Entre las novedades más llamativas aparece la titularidad de Gilberto Mora, una de las jóvenes promesas del futbol mexicano, así como la presencia de Guillermo Martínez en el ataque. Ambos futbolistas tendrán la misión de aprovechar los minutos y demostrar que pueden competir por un lugar en la siguiente fase.

La decisión también permitirá que casi todo el plantel tenga actividad en la Copa del Mundo. Antes del duelo ante Chequia, únicamente Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo no habían sumado minutos en el certamen.

La alineación de México ante Chequia

Para este compromiso, Javier Aguirre eligió el siguiente once inicial:

Portero:

Raúl Tala Rangel

Defensas:

Jorge Sánchez

Israel Reyes

César Montes

Mateo Chávez

Mediocampistas:

Edson Álvarez

Luis Romo

Gilberto Mora

Delanteros:

Julián Quiñones

Roberto "Piojo" Alvarado

Guillermo Martínez

México busca una marca histórica

El encuentro representa una oportunidad importante para el Tricolor, ya que una victoria significaría conseguir tres triunfos consecutivos en una misma Copa del Mundo por primera vez en sus 18 participaciones mundialistas.

Además, mientras México enfrenta a Chequia en el Estadio Ciudad de México, el partido entre Corea del Sur y Sudáfrica definirá qué selección avanzará como segunda del Grupo A y acompañará al conjunto nacional en la siguiente ronda.

Como parte de la previa del encuentro, también está previsto un homenaje para la leyenda mexicana Hugo Sánchez, quien será reconocido antes del silbatazo inicial.