FIFA NO deja entrar al Pato Merlín al Estadio Azteca; ¿por qué el Embajador del Mundial 2026 no estará en el México vs Chequia?

El fenómeno viral del Mundial 2026, el Pato Merlín, no podrá alentar a la Selección Mexicana desde las tribunas del Estadio Azteca para el partido contra Chequia. A pesar de haber sido nombrado recientemente por la FIFA como embajador oficial de la Host City Ciudad de México.

La famosa ave deberá quedarse con las ganas de estrenar sus calcetines personalizados en el Coloso de Santa Úrsula. Y es que, a pesar de que el ave fue el invitado especial para este encuentro deportivo, la familia explicó que su pato no podrá acceder al juego, dando a conocer las razones detrás de esto.

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¿Por qué el Pato Merlín no podrá acceder al Estadio Azteca?

La razón detrás de esta prohibición radica estrictamente en los protocolos de seguridad y bienestar animal de la FIFA. De acuerdo con el reglamento de la organización, se prohíbe el acceso de animales vivos a los estadios durante partidos oficiales para proteger sus derechos y su integridad física.

La familia de Merlín explicó que ellos podrán acceder al estadio y ver el partido, sin embargo, el ave deberá quedarse fuera. Fue Karla Gómez, dueña del ave quien explicó que su pato quedará bajo buenos cuidados mientras ella y su familia pasan al recinto a ver a la Selección Mexicana.

¡ENTRARÁN AL ESTADIO PARA EL PARTIDO! 🤩🦆



La familia del pato Merlín confirmó que entrará al Estadio para ver el juego, aunque Merlín se quedará resguardado fuera del recinto.



📹: @ilianyAparicio pic.twitter.com/2oWqi4Wuhk — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 24, 2026

El "Pato Mundialista", que saltó a la fama en las calles del Centro Histórico de la CDMX usando su camiseta del Tri, continúa siendo el centro de atención de la afición. Este pato se ha convertido en un fenómeno en redes y que ha generado gran emoción en su visita al estadio, congregando a fanáticos para poder verlo.

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