Mundial 2026: vidente asegura ver invasión extraterrestre en partido de Brasil vs. Escocia

Una nueva ola de conversación en redes sociales se generó tras la difusión de una supuesta predicción relacionada con la Copa Mundial 2026, luego de que la vidente brasileña Vó Bahiana compartiera una visión que rápidamente se volvió viral. El contenido, centrado en el partido entre Brasil vs Escocia, programado para el 24 de junio en Miami, desató debate entre usuarios por el tono alarmante de sus declaraciones.

En un video difundido en sus redes sociales, la clarividente afirmó haber tenido un sueño recurrente en el que ocurría un escenario inusual durante el encuentro de la Copa Mundial 2026. Según su relato, una supuesta invasión extraterrestre interrumpiría el partido en el Hard Rock Stadium, con la aparición de naves que provocarían el caos entre jugadores y asistentes.

La vidente aseguró que en su visión observó a figuras del futbol como Neymar y Vinícius Jr. siendo “abducidos” por una nave espacial, lo que generó mayor impacto en la difusión del contenido. De acuerdo con su testimonio, el evento incluiría una segunda nave de gran tamaño que causaría escenas de pánico dentro del estadio de Miami, donde se celebrará el duelo entre Brasil vs Escocia.

🛸¿𝐎𝐕𝐍𝐈𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋❓: 𝐓𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎́𝐍 𝐘 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐂𝐓𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐃𝐈𝐂𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐁𝐑𝐀𝐒𝐈𝐋𝐄𝐑𝐀



La vidente brasileña Vó Bahiana se hizo viral en los últimos días cuando publicó un video en sus redes sociales y… pic.twitter.com/yOO00KJjDa — Conclusión (@ConclusionRos) June 24, 2026

El video provocó una fuerte reacción en plataformas digitales, donde usuarios dividieron opiniones entre quienes lo tomaron como una simple anécdota viral y quienes mostraron preocupación. La conversación se intensificó al relacionarse el mensaje con supuestas profecías atribuidas a Baba Vanga, figura conocida por predicciones que suelen circular en internet.

Entre las referencias mencionadas por internautas se citó una antigua frase atribuida a la clarividente búlgara sobre luces extrañas en eventos deportivos, lo que alimentó aún más la especulación en torno al partido. Aun así, la mayoría de las reacciones en redes se mantuvo en tono de humor y memes sobre la supuesta predicción.

Por ahora, el encuentro entre Brasil vs Escocia sigue programado con normalidad dentro del calendario del Mundial, y será hasta el 24 de junio cuando se confirme si la visión de la vidente fue solo un sueño viral o si permanecerá como una de las historias más comentadas del torneo.