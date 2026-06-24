México vs. Chequia EN VIVO: dónde ver, horarios y posibles alineaciones

La Selección Mexicana afrontará este miércoles su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida ante Chequia en el Estadio Ciudad de México. Aunque el conjunto dirigido por Javier Aguirre ya aseguró su boleto a los dieciseisavos de final y el primer lugar del Grupo A, todavía tiene un objetivo importante por cumplir: terminar la primera ronda con marca perfecta.

El encuentro se disputará el 24 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Nu9ve y Azteca Deportes. Además, el partido se jugará de manera simultánea con el duelo entre Corea del Sur y Sudáfrica, que también definirá posiciones dentro del sector.

La selección nacional llega en gran momento después de sumar victorias frente a Sudáfrica y Corea del Sur, resultados que le permitieron asegurar el liderato del grupo antes de la última jornada. Ahora, el equipo mexicano tiene la oportunidad de firmar una actuación histórica al ganar sus tres encuentros de la fase inicial.

El técnico Javier Aguirre dejó claro que no existe margen para relajarse pese a la clasificación. El estratega reconoció que Chequia es un rival intenso y físicamente exigente, por lo que espera un partido complicado a pesar de la diferencia de posiciones en la tabla.

Con el pase a la siguiente ronda ya garantizado, el cuerpo técnico analiza realizar algunos ajustes en el once inicial. Jugadores como Guillermo Ochoa, Santiago Giménez y otros elementos que han tenido menor participación podrían recibir minutos con el objetivo de administrar cargas de trabajo antes de la fase de eliminación directa.

Por su parte, Chequia llega con la obligación de conseguir los tres puntos para mantener posibilidades de avanzar. El conjunto europeo perdió ante Corea del Sur en su debut y posteriormente empató con Sudáfrica, por lo que suma apenas una unidad y depende tanto de su resultado como de lo que ocurra en el otro encuentro del grupo.

Entre las principales figuras del cuadro checo destacan Patrik Schick, Adam Hlozek, Ladislav Krejci y Michal Sadilek, futbolistas que buscarán liderar a su selección en un partido que puede definir su continuidad en la Copa del Mundo.

Posibles alineaciones

De acuerdo con los reportes previos, México podría iniciar con Guillermo Ochoa; Israel Reyes, César Montes, Edson Álvarez, Mateo Chávez; Obed Vargas, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, César Huerta y Santiago Giménez. Mientras tanto, Chequia saltaría al campo con Matej Kovar; Vladimir Coufal, Tomas Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Aleksandr Sojka, Vladimir Darida, Lukas Cerv, Michal Sadilek; Adam Hlozek y Patrik Schick.

El historial favorece ligeramente al conjunto mexicano. Ambas selecciones se han enfrentado en tres ocasiones, con saldo de una victoria para México y dos triunfos para los europeos. El antecedente más recordado ocurrió en la Copa del Mundo de Chile 1962, cuando el Tri consiguió la primera victoria de su historia en un Mundial al imponerse por 3-1 a la entonces Checoslovaquia.

Ahora, más de seis décadas después de aquel resultado histórico, México y Chequia vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo con objetivos muy distintos: el Tri busca confirmar su buen momento rumbo a los dieciseisavos de final, mientras los europeos intentan aferrarse a la posibilidad de seguir con vida en el torneo.