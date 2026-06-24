Investigación revela el traslado de mayas yucatecos a Cuba bajo condiciones de explotación laboral

La historia de la esclavitud en Cuba no sólo fue escrita por el tráfico de personas africanas. Una investigación basada en archivos históricos de la isla revela que cientos de mayas yucatecos también fueron trasladados desde la Península para trabajar en condiciones de explotación que, pese a distintos nombres legales, conservaron las características fundamentales de la esclavitud.

La investigadora Michela Elisa Craveri presentó estos hallazgos durante el conversatorio “La trata de mayas yucatecos a Cuba. Una perspectiva desde la isla”, en la Universidad de las Artes de Yucatán (Unay), donde expuso documentación que demuestra la participación forzada de población indígena yucateca en la construcción económica y social de Cuba.

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Según explicó, la idea de que la esclavitud indígena desapareció tras las prohibiciones oficiales no se sostiene al revisar los registros históricos. “Hubo una continuidad a lo largo de la Colonia y la población yucateca tuvo un papel determinante en los trabajos y la sociedad cubana”, afirmó.

Capturados en campañas

La especialista en literatura maya señaló que el traslado de indígenas comenzó poco después de la conquista española de Yucatán. Los documentos consultados muestran que numerosas personas eran capturadas durante campañas militares, entregadas como tributo o vendidas para desempeñar diversas labores en la isla caribeña.

Sin embargo, fue durante el siglo XIX cuando este fenómeno alcanzó una mayor dimensión. El crecimiento de la industria azucarera cubana incrementó la demanda de mano de obra y abrió paso a esquemas de contratación que, de acuerdo con la investigación, ocultaban relaciones laborales profundamente desiguales.

Aunque los trabajadores eran presentados oficialmente como contratados, los expedientes históricos describen jornadas abusivas, salarios inexistentes o insuficientes y formas de pago limitadas a alimentos.

“No se puede hablar de una transición hacia el trabajo asalariado; es una forma de esclavitud que se mantiene bajo otras condiciones formales”, sostuvo Craveri.

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Desde Mérida y Sisal

La investigadora destacó que incluso después de que el gobierno mexicano prohibiera la trata de indígenas, el flujo de yucatecos hacia Cuba continuó mediante redes de reclutamiento que operaban de manera abierta o clandestina.

Los documentos conservados en el Archivo Nacional de Cuba y en el Archivo Histórico Provincial de Matanzas muestran que intermediarios establecidos en Mérida y Sisal captaban trabajadores mediante promesas de empleo, ofertas engañosas e incluso falsas propuestas matrimoniales. Muchas de estas agencias de contratación estaban vinculadas a empresarios de origen catalán.

La explotación no se limitó a los hombres adultos. La investigación documenta casos de mujeres y menores de edad que fueron trasladados bajo engaños y sometidos a malos tratos. Entre los testimonios aparecen denuncias de madres que acusaban intentos de separar y vender a sus hijas.

Los registros también identifican a los responsables de estos sistemas laborales. Entre ellos figuran propietarios de ingenios azucareros, hacendados, administradores de fábricas, funcionarios públicos, profesionistas y representantes de instituciones financieras.

La vigilancia sobre los trabajadores era constante. Periódicos de la época publicaban anuncios para localizar a “indios yucatecos” que escapaban de los centros de trabajo. Algunos eran recluidos en depósitos destinados a cimarrones, mientras otros eran perseguidos por personas contratadas para capturarlos y devolverlos a los ingenios.

Resistencia y migración

A pesar de ello, la resistencia estuvo presente. Craveri encontró evidencia de mayas que lograron huir, establecerse como trabajadores libres e incluso participar posteriormente en movimientos independentistas cubanos.

La huella de esta migración forzada trascendió varias generaciones. La investigación identificó comunidades de origen maya que preservaron costumbres agrícolas, alimentarias y culturales hasta bien entrado el siglo XX en localidades como Madruga, Nueva Paz y Los Palos.

Entre las tradiciones que sobrevivieron destaca el Jéets’ Méek’, una ceremonia ancestral maya relacionada con la crianza de los niños, cuya permanencia constituye una muestra de la influencia cultural que los yucatecos dejaron en la sociedad cubana.

Para la investigadora, estos hallazgos obligan a replantear una parte poco explorada de la historia regional y a reconocer que la presencia maya en Cuba no fue un episodio aislado, sino un proceso prolongado que contribuyó a moldear la identidad de la isla y dejó profundas consecuencias humanas en ambos lados del Caribe.