David Ortiz Mena, bajo escrutinio: Cuestionan posibles conflictos de interés rumbo a la gubernatura de 2027

David Ortiz Mena, empresario hotelero y actual presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) y de la Asociación de Hoteles de Tulum (AHT), fue impulsado por sectores del PAN como una opción para la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo en 2027. En encuestas internas recientes aparece en tercer lugar entre las preferencias blanquiazules, con porcentajes que oscilan entre el 13.7 y 25 por ciento, por debajo de Mayuli Martínez Simón y Ernesto Sánchez Rodríguez, en un partido que busca perfiles con proyección pero enfrenta un panorama adverso ante el dominio de Morena.

Nacido en el seno de una familia con tradición en el sector público y privado —nieto del exsecretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena—, Ortiz Mena ha forjado su trayectoria principalmente en la iniciativa privada. Licenciado en Derecho por el ITAM, centró su actividad en el turismo del Caribe Mexicano.

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Desde 2018 preside la Asociación de Hoteles de Tulum; posteriormente asumió la vicepresidencia y luego la presidencia del CHCM, desde donde ha representado los intereses hoteleros en foros nacionales e internacionales con temas como el desarrollo sostenible, el manejo del sargazo, la seguridad y la promoción turística.

Su incursión en la arena electoral ha sido limitada y reciente. En 2024, Movimiento Ciudadano lo designó candidato a diputado federal por el distrito 2 con cabecera en Chetumal, después de que buscara una posición en el frente opositor por el PAN-PRI-PRD para el Senado, sin éxito en la primera fórmula. Al no lograr el triunfo en esa contienda, se refleja un perfil con escasa penetración electoral hasta el momento.

Tampoco registra cargos de elección popular previos ni una trayectoria consolidada en puestos de Gobierno municipal, estatal o federal, lo que genera dudas entre analistas sobre su capacidad para articular una propuesta integral más allá del sector turístico.

Su incursión en la política es nueva; en el 2024 fue aspirante por Movimiento Ciudadano. / Especial

Como líder hotelero, Ortiz Mena ha sido vocal en la defensa de su sector al criticar el aumento del Visitax, alertar sobre los impactos del sargazo sin una estrategia efectiva, cuestionar la promoción turística insuficiente y demandar mayor seguridad en zonas como Tulum ante bloqueos y eventos masivos.

A través de la iniciativa privada ha impulsado agendas como la 25-35 para el desarrollo sustentable y sostenido reuniones con autoridades para mejorar la imagen de destinos afectados por la crisis; sin embargo, su rol al frente de asociaciones empresariales levantó señalamientos sobre posibles conflictos de interés si llegara a un cargo público, especialmente en un estado donde el turismo representa el motor económico principal y donde las decisiones regulatorias, fiscales y ambientales afectan directamente a la hotelería.

En redes sociales y medios locales, críticos cuestionaron si su impulso en el PAN responde más a una estrategia de ciertos grupos empresariales para mantener influencia en políticas turísticas que a un proyecto ciudadano amplio. Su bajo posicionamiento en encuestas generales —donde el PAN apenas alcanza entre 10 y 15 por ciento— y el alto porcentaje de indecisos reflejan que su nombre aún no genera un reconocimiento masivo fuera del círculo hotelero.

Su remota posibilidad de ser mandatario estatal podría generar un conflicto de interés / Especial

Militantes panistas expresaron reservas sobre llevar a un empresario sin experiencia legislativa o ejecutiva probada a encabezar la boleta, en un contexto de demandas ciudadanas en seguridad, servicios públicos, sargazo y combate a la corrupción, temas donde su voz ha sido más reactiva que propositiva.

Aunque no se documentan en fuentes públicas acusaciones formales graves de corrupción, irregularidades patrimoniales o denuncias penales directas en su contra, su trayectoria coincidió con periodos de controversias en Tulum, como críticas a festivales masivos, bloqueos carreteros y percepciones de que el modelo hotelero privilegia intereses privados sobre el acceso público a playas y el desarrollo comunitario.

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Analistas locales señalan que su paso por cargos asociativos no ha estado exento de tensiones con otros sectores, incluyendo inconformidades por la gestión de crisis como el sargazo o la promoción turística, donde los hoteleros acusaron falta de coordinación efectiva con el Gobierno del Estado y la Federación.

Con miras al 2027, David Ortiz Mena representa para algunos en el PAN una opción fresca ligada al principal sector económico de la entidad, pero su radiografía revela las limitaciones de un perfil construido desde la empresa privada: escasa experiencia en cargos de elección o administración pública, dependencia de una base hotelera concentrada en Tulum y Akumal, y el riesgo latente de que su candidatura sea percibida como la defensa de intereses sectoriales específicos en lugar de una visión integral para Quintana Roo.

En un partido marcado por divisiones internas y rezago electoral, su aspiración pone a prueba si el blanquiazul puede renovarse con figuras del empresariado o si estas generan más cuestionamientos sobre representación ciudadana y posibles conflictos que debiliten su competitividad frente a Morena. El proceso interno del partido definirá si logra trascender su rol actual o si permanece como un nombre más en una oposición fragmentada.