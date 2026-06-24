México vs. Chequia Mundial 2026: Sigue en vivo al Tri desde la CDMX

La Selección Mexicana afrontará este miércoles su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida ante Chequia en el Estadio Ciudad de México. Aunque el conjunto dirigido por Javier Aguirre ya aseguró su boleto a los dieciseisavos de final y el primer lugar del Grupo A, todavía tiene un objetivo importante por cumplir: terminar la primera ronda con marca perfecta.

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61" ¡Goooool de México!

México golpeó en el momento justo. Kovar evitó el tanto de Jorge Sánchez con una gran atajada, aunque el rebote cayó directamente a Julián Quiñones, quien aprovechó la oportunidad para marcar el segundo tanto tricolor y complicar seriamente el panorama para los checos.

54" ¡GOOOOL de México!

Mateo Chávez abre el marcador en el Estadio CDMX

¡¡¡Qué debut!!! 🔥 Mateo Chávez disputa su primer partido en una Copa del Mundo... Y mira no'mas, marca su primer gol en la competencia. 😍



🇨🇿 0-1 🇲🇽#SomosMéxico #J3 #FWC26 pic.twitter.com/Owz87i8ZF7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

¡Ya se juega la parte complementaria!

CONCLUYE LA PRIMERA MITAD

México y Chequia empatan a cero

¡SE AGREGAN 4 MINUTOS!

42" México a salido a la calle a vivir el partido y celebrar

Así luce en este momento el Ángel de la Independencia

El Ángel

38" México toca y busca

El Tri intenta entrar por el lado derecho con Morita, pero los Checos están bien parados y aguantando todo, no hay por donde. Alvarado saca disparo, pero nada acertado

36" Reyes tiene una.... y nada

De Chilena, Reyes se anima pero no pasa nada, una llegada más de México

25" El Tri tiene méritos, pero no del todo

México ha tenido más la pelota, pero la República checa ha generado más. Se regresa al juego después de la pausa de hidratación

21" Comenzó a llover en el estadio CDMX

Se van ambos equipos a la pausa de hidratación

16" Aparece el "Cielito lindo"

12" Checos tocan a la puerta del Tri

Otro aviso de peligro para México. Un saque de banda largo terminó generando incertidumbre en el área; tras un rechazo inicial, el balón quedó a merced de Sadilek, quien intentó definir de tres dedos, aunque su disparo se fue demasiado abierto.

10"¡APARECIÓ EL POLÉMICO GRITO!

Durante el último saque de meta del guardameta checo, parte de los aficionados lanzó el controvertido cántico. Ahora queda por ver si continúa y si el silbante toma alguna medida.

7" ¡Chequia, cerca!

El Tri lucia mejor y con control, cuando una jugada de Chequia casi sorprende al arco del Tala. Mateo tuvo una distracción que casi le sale caro. Se salva México.

¡Arranca el partido!

¡Llegó la hora de #ElCalentamiento! 🔥



Estamos a nada del partido contra Chequia. Por acá, ¡ya estamos listos! 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/KAEKyCRd3s — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

¡Se entonan los Himnos!

Ahora toca el turno a México y retumba el coloso de Santa Úrsula

Se hace sonar el himno de Chequia y el público guarda silencio

Suena el Himno Nacional, late el corazón. ❤️



Un país entero se une en una sola voz, en un solo sentimiento, en un solo sueño. ✨



Listos para una nueva noche mundialista. 💚#SomosMéxico #J3 #FWC26 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

¡Inicia la fiesta mexicana!

Inicia la ceremonia protocolaria. Salen los equipos al campo del tres veces mudialista Estadio Ciudad de México