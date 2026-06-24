¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 25 de junio, horarios y dónde ver en vivo

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final este jueves 25 de junio con una jornada cargada de emociones y definiciones. Seis selecciones buscarán asegurar su clasificación, mientras que otras intentarán mantenerse con vida en el torneo más importante del planeta.
Alemania ya tiene su boleto asegurado a la siguiente ronda, pero intentará cerrar como líder del Grupo E. En tanto, Japón y Suecia protagonizarán uno de los partidos más atractivos del día en una auténtica final por la clasificación.
¿Qué partidos del Mundial hay hoy 25 de junio?
Ecuador vs Alemania
- Horario: 15:00 horas
- Grupo E
- Transmisión: ViX Premium
Curazao vs Costa de Marfil
- Horario: 15:00 horas
- Grupo E
- Transmisión: ViX Premium
Túnez vs Países Bajos
- Horario: 17:00 horas
- Grupo F
- Transmisión: ViX Premium
Japón vs Suecia
- Horario: 17:00 horas
- Grupo F
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
Turquía vs Estados Unidos
- Horario: 20:00 horas
- Grupo D
- Transmisión: ViX Premium
Paraguay vs Australia
- Horario: 20:00 horas
- Grupo D
- Transmisión: ViX Premium
Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo
Ecuador vs Alemania
- Mérida: 15:00 horas
- Campeche: 15:00 horas
- Quintana Roo: 16:00 horas
Curazao vs Costa de Marfil
- Mérida: 15:00 horas
- Campeche: 15:00 horas
- Quintana Roo: 16:00 horas
Túnez vs Países Bajos
- Mérida: 17:00 horas
- Campeche: 17:00 horas
- Quintana Roo: 18:00 horas
Japón vs Suecia
- Mérida: 17:00 horas
- Campeche: 17:00 horas
- Quintana Roo: 18:00 horas
Turquía vs Estados Unidos
- Mérida: 20:00 horas
- Campeche: 20:00 horas
- Quintana Roo: 21:00 horas
Paraguay vs Australia
- Mérida: 20:00 horas
- Campeche: 20:00 horas
- Quintana Roo: 21:00 horas
¿Qué partido pasa por TV abierta?
El encuentro que podrá verse de manera gratuita por televisión abierta será:
Japón vs Suecia
- Canal 5
- Azteca 7
- TUDN
- ViX Premium
Los demás partidos estarán disponibles mediante ViX Premium.
Alemania y Estados Unidos buscan cerrar con paso perfecto
La selección alemana llega clasificada tras sumar dos victorias en sus primeros compromisos y buscará mantener el liderato del Grupo E cuando enfrente a Ecuador.
Por su parte, Estados Unidos intentará culminar una fase de grupos perfecta frente a Turquía, mientras que Paraguay y Australia disputarán un duelo directo por la clasificación.
En el Grupo F, Japón y Suecia se juegan gran parte de sus aspiraciones en un partido que promete intensidad de principio a fin. Países Bajos, líder del sector, buscará cerrar con otra victoria ante Túnez.
Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 25 de junio
- 15:00 horas | Ecuador vs Alemania
- 15:00 horas | Curazao vs Costa de Marfil
- 17:00 horas | Túnez vs Países Bajos
- 17:00 horas | Japón vs Suecia
- 20:00 horas | Turquía vs Estados Unidos
- 20:00 horas | Paraguay vs Australia
La jornada de este jueves será fundamental para definir a los clasificados de los Grupos D, E y F, en una fecha donde varios equipos disputarán auténticas finales por un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.