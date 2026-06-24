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¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 25 de junio, horarios y dónde ver en vivo

Alemania, Países Bajos, Suecia, Japón y Estados Unidos salen a escena este jueves 25 de junio en una jornada decisiva del Mundial 2026.

Ana García

Por Ana García

24 de jun de 2026

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Estados Unidos vuelve a escena
Estados Unidos vuelve a escena

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final este jueves 25 de junio con una jornada cargada de emociones y definiciones. Seis selecciones buscarán asegurar su clasificación, mientras que otras intentarán mantenerse con vida en el torneo más importante del planeta.

Alemania ya tiene su boleto asegurado a la siguiente ronda, pero intentará cerrar como líder del Grupo E. En tanto, Japón y Suecia protagonizarán uno de los partidos más atractivos del día en una auténtica final por la clasificación.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy 25 de junio?

Ecuador vs Alemania

  • Horario: 15:00 horas
  • Grupo E
  • Transmisión: ViX Premium

Curazao vs Costa de Marfil

  • Horario: 15:00 horas
  • Grupo E
  • Transmisión: ViX Premium

Túnez vs Países Bajos

  • Horario: 17:00 horas
  • Grupo F
  • Transmisión: ViX Premium

Japón vs Suecia

  • Horario: 17:00 horas
  • Grupo F
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Turquía vs Estados Unidos

  • Horario: 20:00 horas
  • Grupo D
  • Transmisión: ViX Premium

Paraguay vs Australia

  • Horario: 20:00 horas
  • Grupo D
  • Transmisión: ViX Premium

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Ecuador vs Alemania

  • Mérida: 15:00 horas
  • Campeche: 15:00 horas
  • Quintana Roo: 16:00 horas

Curazao vs Costa de Marfil

  • Mérida: 15:00 horas
  • Campeche: 15:00 horas
  • Quintana Roo: 16:00 horas

Túnez vs Países Bajos

  • Mérida: 17:00 horas
  • Campeche: 17:00 horas
  • Quintana Roo: 18:00 horas

Japón vs Suecia

  • Mérida: 17:00 horas
  • Campeche: 17:00 horas
  • Quintana Roo: 18:00 horas

Turquía vs Estados Unidos

  • Mérida: 20:00 horas
  • Campeche: 20:00 horas
  • Quintana Roo: 21:00 horas

Paraguay vs Australia

  • Mérida: 20:00 horas
  • Campeche: 20:00 horas
  • Quintana Roo: 21:00 horas

¿Qué partido pasa por TV abierta?

El encuentro que podrá verse de manera gratuita por televisión abierta será:

Japón vs Suecia

  • Canal 5
  • Azteca 7
  • TUDN
  • ViX Premium

Los demás partidos estarán disponibles mediante ViX Premium.

Alemania y Estados Unidos buscan cerrar con paso perfecto

La selección alemana llega clasificada tras sumar dos victorias en sus primeros compromisos y buscará mantener el liderato del Grupo E cuando enfrente a Ecuador.

Por su parte, Estados Unidos intentará culminar una fase de grupos perfecta frente a Turquía, mientras que Paraguay y Australia disputarán un duelo directo por la clasificación.

En el Grupo F, Japón y Suecia se juegan gran parte de sus aspiraciones en un partido que promete intensidad de principio a fin. Países Bajos, líder del sector, buscará cerrar con otra victoria ante Túnez.

Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 25 de junio

  • 15:00 horas | Ecuador vs Alemania
  • 15:00 horas | Curazao vs Costa de Marfil
  • 17:00 horas | Túnez vs Países Bajos
  • 17:00 horas | Japón vs Suecia
  • 20:00 horas | Turquía vs Estados Unidos
  • 20:00 horas | Paraguay vs Australia

La jornada de este jueves será fundamental para definir a los clasificados de los Grupos D, E y F, en una fecha donde varios equipos disputarán auténticas finales por un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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