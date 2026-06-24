Mateo Chávez: quién es el mexicano que debutó con gol en el Mundial 2026

El nombre de Mateo Chávez quedó grabado en la historia reciente de la Selección Mexicana. El joven defensor de 22 años vivió una noche inolvidable al marcar su primer gol con el Tricolor nada menos que en su debut dentro de una Copa del Mundo 2026, durante el encuentro frente a Chequia.

El actual futbolista del AZ Alkmaar se ha convertido en una de las caras nuevas más importantes del futbol mexicano. Su crecimiento constante y sus actuaciones en Europa le permitieron ganarse la confianza de Javier Aguirre y formar parte de la lista definitiva para el Mundial.

La historia de Mateo también está ligada a una familia con tradición futbolística. Es hijo de Paulo "Tilón" Chávez, recordado mediocampista que brilló con clubes como Chivas y Monterrey. Siguiendo el legado de su padre, el lateral izquierdo ha construido su propio camino dentro del futbol profesional.

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Su formación comenzó en las fuerzas básicas del Guadalajara, donde fue puliendo sus cualidades hasta consolidarse en el Tapatío, equipo con el que conquistó el título de la Liga de Expansión. Ese rendimiento abrió la puerta para llegar al primer equipo rojiblanco.

En enero de 2024, Mateo Chávez debutó oficialmente en la Liga MX con Chivas. Su capacidad para recorrer toda la banda, sumada a su disciplina táctica y proyección ofensiva, rápidamente llamaron la atención dentro y fuera del país.

Las buenas actuaciones con el conjunto tapatío despertaron el interés europeo y, a mediados de 2025, dio el salto al futbol de los Países Bajos para incorporarse al AZ Alkmaar, una de las instituciones más reconocidas en el desarrollo de talento joven dentro de la Eredivisie.

Su adaptación al futbol europeo fue inmediata y eso también se reflejó en la Selección Mexicana. Durante los últimos meses se convirtió en una pieza habitual en las convocatorias nacionales, participó en la Copa Oro y terminó asegurando un lugar en el plantel que disputa el Mundial 2026.

La confianza depositada por Javier Aguirre tuvo recompensa. En su estreno mundialista ante Chequia, el defensor mexicano apareció para marcar su primer gol en una Copa del Mundo, firmando así uno de los momentos más importantes de su todavía joven carrera.

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Con apenas 22 años, Mateo Chávez representa una de las grandes apuestas del futbol mexicano para el presente y el futuro. Su consolidación en Europa y su irrupción en la Selección Nacional lo colocan como uno de los nombres a seguir rumbo a los próximos años del Tricolor.