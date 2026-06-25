Ecuador tendrá día feriado por vencer a Alemania y clasificar a los Dieciseisavos del Mundial 2026

La histórica clasificación de Ecuador a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 tendrá una celebración especial. El presidente Daniel Noboa anunció que este viernes será día feriado en todo el país, como reconocimiento al triunfo de La Tri por 2-1 frente a Alemania en la última jornada de la fase de grupos.

El mandatario hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde felicitó al plantel y al cuerpo técnico por sobreponerse a las críticas y conseguir una victoria que devolvió la ilusión a millones de ecuatorianos.

"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado!", escribió Noboa.

El descanso aplicará para todo el país

La decisión quedó oficializada mediante un decreto ejecutivo firmado por el presidente, en el que se establece la suspensión de la jornada laboral del viernes 26 de junio de 2026 para los sectores público y privado en todo el territorio ecuatoriano.

Además, el documento precisa que el día de asueto no será recuperable, por lo que los trabajadores no deberán reponer las horas correspondientes.

La Tri logró una clasificación histórica

La selección ecuatoriana sorprendió al derrotar 2-1 a Alemania en Nueva Jersey, un resultado que le permitió asegurar su lugar en la siguiente ronda de la Copa del Mundo y mantener vivo el sueño mundialista.

La victoria fue especialmente significativa porque Ecuador llegó a la última fecha con la obligación de sumar un resultado positivo ante una de las potencias del futbol internacional, consiguiendo una de las mayores sorpresas del torneo.

Noboa anunció la medida desde Estados Unidos

El decreto fue emitido mientras Daniel Noboa realiza una visita oficial a Estados Unidos, viaje que coincidió con el compromiso de Ecuador en el Mundial 2026.

De acuerdo con la Presidencia ecuatoriana, el mandatario no utilizó el avión presidencial para este desplazamiento y los gastos del viaje fueron cubiertos con recursos privados.

Con el boleto asegurado a los Dieciseisavos de Final, Ecuador buscará ahora prolongar su histórica participación en el Mundial 2026, mientras el país celebrará el triunfo con un día de descanso decretado por el Gobierno.