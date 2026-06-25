Presidenta Sheinbaum recibe al Rey de España en Palacio Nacional; el monarca no visitaba México desde hace siete años

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este jueves 25 de junio de 2026 al rey Felipe VI de España en Palacio Nacional. Este encuentro marca un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas bilaterales, poniendo fin a siete años de distanciamiento político e institucional entre ambas naciones.

La ceremonia formal comenzó alrededor de las 16:30 horas en el corazón de la Ciudad de México (CDMX). El monarca español fue recibido por la mandataria en la Puerta de Honor del recinto histórico, posteriormente, en el Patio de Honor y el Salón Embajadores, se llevó a cabo el acto protocolario formal.

El acto incluyó que la orquesta del Ejército mexicano interpretará los himnos nacionales de cada país, también hubo la fotografía de ambos jefes de Estado posando juntos en un saludo cordial, enmarcado por las banderas de México y España. Esto terminó con una reunión privada en donde se sostuvo un diálogo directo y sin acceso a prensa.

Presidenta Sheinbaum recibe al Rey de España en Palacio Nacional / Fotos: Gobierno de México Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Por España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo; el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado; la consejera diplomática de la Casa del Rey, Carmen Castiella Ruiz de Velasco; y el jefe de Oficina del Ministro, Sergio Cuesta Francisco.

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