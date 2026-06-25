¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 26 de junio, horarios y dónde ver en vivo

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su desenlace este viernes 26 de junio con seis partidos que definirán a los últimos equipos clasificados a la ronda de eliminación directa.
La actividad se desarrollará en sedes de México, Estados Unidos y Canadá, destacando el choque entre Uruguay y España en Guadalajara, considerado uno de los partidos más atractivos de toda la primera fase. Francia también buscará asegurar su pase cuando enfrente a Noruega, mientras que Bélgica intentará cerrar con una victoria frente a Nueva Zelanda.
¿Qué partidos del Mundial hay hoy 26 de junio?
Noruega vs Francia
- Horario: 13:00 horas
- Estadio: Boston
- Grupo I
- Transmisión: ViX Premium
Senegal vs Irak
- Horario: 13:00 horas
- Estadio: Toronto
- Grupo I
- Transmisión: ViX Premium
Uruguay vs España
- Horario: 18:00 horas
- Estadio Guadalajara
- Grupo H
- Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium
Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Horario: 18:00 horas
- Estadio: Houston
- Grupo H
- Transmisión: ViX Premium
Nueva Zelanda vs Bélgica
- Horario: 21:00 horas
- Estadio: Vancouver
- Grupo G
- Transmisión: ViX Premium
Egipto vs Irán
- Horario: 21:00 horas
- Estadio: Seattle
- Grupo G
- Transmisión: ViX Premium
Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo
Noruega vs Francia
- Mérida: 13:00 horas
- Campeche: 13:00 horas
- Quintana Roo: 14:00 horas
Senegal vs Irak
- Mérida: 13:00 horas
- Campeche: 13:00 horas
- Quintana Roo: 14:00 horas
Uruguay vs España
- Mérida: 18:00 horas
- Campeche: 18:00 horas
- Quintana Roo: 19:00 horas
Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Mérida: 18:00 horas
- Campeche: 18:00 horas
- Quintana Roo: 19:00 horas
Nueva Zelanda vs Bélgica
- Mérida: 21:00 horas
- Campeche: 21:00 horas
- Quintana Roo: 22:00 horas
Egipto vs Irán
- Mérida: 21:00 horas
- Campeche: 21:00 horas
- Quintana Roo: 22:00 horas
¿Qué partido pasa por TV abierta?
El único encuentro que podrá verse gratis por televisión abierta será:
Uruguay vs España
- Azteca 7
- Sitio web y app de Azteca Deportes
Los demás partidos estarán disponibles mediante ViX Premium.
España y Uruguay se roban los reflectores
El encuentro entre Uruguay y España será el plato fuerte de la jornada. Ambas selecciones llegan con opciones de avanzar y buscarán cerrar la fase de grupos con una victoria que les permita instalarse en los dieciseisavos de final en una mejor posición.
En el Grupo I, Francia intentará imponer su jerarquía frente a Noruega, mientras que Senegal e Irak disputarán un duelo de vida o muerte por la clasificación.
La actividad cerrará con la definición del Grupo G, donde Bélgica enfrentará a Nueva Zelanda y Egipto se medirá a Irán en partidos que decidirán los últimos boletos disponibles a la siguiente ronda.
Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 26 de junio
- 13:00 horas | Noruega vs Francia
- 13:00 horas | Senegal vs Irak
- 18:00 horas | Uruguay vs España
- 18:00 horas | Cabo Verde vs Arabia Saudita
- 21:00 horas | Nueva Zelanda vs Bélgica
- 21:00 horas | Egipto vs Irán
La última jornada de la fase de grupos promete emociones de principio a fin, con seis selecciones peleando por mantenerse con vida en el Mundial 2026 y otras buscando cerrar con autoridad antes de iniciar la fase de eliminación directa.