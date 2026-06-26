Abuelito se hace viral por llorar durante el homenaje a Memo Ochoa: VIDEO

El día miércoles 24 de junio, fueron miles de mexicanos quienes llegaron hasta las lágrimas después del partido de la Selección Mexicana contra República Checa, pues aparte de 3-0 a favor de México en el marcador, fue la despedida de Guillermo Ochoa.

Durante los últimos minutos, Memo Ochoa ingresó y fue recibido con una gran ovación por todos los presentes en el Estadio Azteca, pero también por los televidentes.

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Abuelito llora durante el homenaje a Memo Ochoa

Por medio de redes sociales, se comenzó a viralizar un video de un abuelito, quien no pudo contener las lágrimas por el ingreso de Guillermo Ochoa, quien se llevó un homenaje por su trayectoria.

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Ochoa tiene el récord de estar presente en seis Copas Mundiales de la FIFA, por lo que se ganó el parche de leyenda. Este tipo de situaciones ha conmovido a millones de personas en todo México.

Este video alcanzó muchas visualizaciones, al grado de que las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, decidieron buscarlo para poder otorgarle un reconocimiento oficial y poder tener un encuentro con el arquero mexicano durante la Copa del Mundo.

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