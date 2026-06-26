Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, visitará México; gobiernos afinan agenda

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo un encuentro de trabajo con el embajador de la República de Corea en México, Lee Jooil, para avanzar en los preparativos de la próxima visita de Estado del presidente surcoreano Lee Jae-myung y fortalecer la relación bilateral.

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Durante la reunión, que se prolongó por alrededor de 90 minutos, ambas autoridades revisaron los detalles logísticos y de agenda de la visita presidencial, además de analizar proyectos de cooperación en distintos ámbitos entre México y Corea del Sur.

Velasco destacó el ambiente cordial del encuentro y recordó el reciente partido entre ambas selecciones en el Mundial de la FIFA 2026, al señalar que, más allá de la rivalidad deportiva, la amistad entre México y Corea del Sur siempre prevalece.

La visita del mandatario surcoreano forma parte de los acuerdos alcanzados entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung, con el objetivo de consolidar la cooperación política, económica, comercial y cultural entre ambos países.

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JGH