Inglaterra retoma el nivel, gana y avanza como líder; Panamá se despide del Mundial 2026 en 'ceros'

Jude Bellingham y Harry Kane, los dos nombres más conocidos de Inglaterra, llevaron a los Three Lions a dieciseisavos de final del Mundial como líderes del Grupo Lo, a costa de hundir 2-0 a la eliminada Panamá este sábado a las afueras de Nueva York.

El par de estrellas evitaron un nuevo desliz, como el ajustado ante Ghana (0-0) la fecha pasada, al derrumbar el muro cimbrado por los canaleros en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

La Panamá del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, que llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar, pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor.

Su misión estuvo cerca de concretarse tras un primer tiempo que controló a la avanzada británica, pero propósito que sucumbió en cinco minutos de la segunda parte gracias a la pierna izquierda de Bellingham (62') y la cabeza de Kane (67').

El capitán se reencontró con el gol, tras su doblete en el debut trepidante ante Croacia (4-2), y garantizó a los ingleses el primer lugar de la zona con siete puntos.

El rival se Inglaterra en la siguiente fase, el miércoles en Atlanta, será uno de los mejores terceros.

Kane, además, desplazó a Gary Lineker como goleador en los mundiales de los campeones del mundo en 1966 al llegar a las once dianas.