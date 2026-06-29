Selección Mexicana: este sería el 11 titular del Tri ante Ecuador en los Dieciseisavos

La Selección Mexicana ya puso la mira en Ecuador. Después de conocer a su rival para los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, Javier Aguirre comenzó a trabajar con el grupo para definir la alineación que buscará el boleto a la siguiente ronda el próximo martes en el Estadio Ciudad de México.

El cuerpo técnico encabezado por el Vasco Aguirre dedicó parte de la jornada a estudiar al conjunto sudamericano mediante sesiones de video en el Centro de Alto Rendimiento, donde analizaron las principales fortalezas y puntos débiles del rival antes de saltar al campo de entrenamiento.

Durante la práctica, el estratega mexicano ensayó un esquema basado en el control del balón con la intención de limitar la velocidad y el despliegue físico de Ecuador, una de las principales características del combinado sudamericano.

En la portería, Raúl "Tala" Rangel se mantendría como titular, respaldado por una línea defensiva integrada por Johan Vásquez y Edson Álvarez como centrales, mientras que Jorge Sánchez y Jesús Gallardo ocuparían las bandas.

Para el mediocampo, Erik Lira y Luis Romo aparecen como la dupla de recuperación, mientras que la principal incógnita estaría unos metros más adelante. Brian Gutiérrez fue probado como enlace ofensivo, aunque Gilberto Mora también recibió minutos durante los ensayos y pelea por un lugar en el once inicial.

En el ataque, Javier Aguirre mantendría la base que le dio buenos resultados en la Fase de Grupos. Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto "Piojo" Alvarado formarían nuevamente el tridente ofensivo con el que el Tri buscará avanzar a los Octavos de Final del Mundial 2026.