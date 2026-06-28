Vence “El Lorito” a Cardenales en acciones de la Liga Chenera de Beisbol

Con decisivo rally de seis carreras en la primera entrada, M. S. “El Lorito” de Bolonchén de Rejón aprovechó su condición de local para vencer 15-8 a los Cardenales de Crucero San Luis, a quiénes propinaron su primera derrota de la temporada, en acciones de la 3ª jornada de la Liga Chenera de Beisbol edición 19 “Ignacio ‘El Tigre’ España Solís”.

Este juego se realizó en el estadio “Salvador Alvarado” de la comunidad de Bolonchén de Rejón, casa del equipo triunfador.

El pitcher ganador fue Roberth Sosa en labor de ocho entradas completas y terminó el juego Manuel Gómez, en tanto que la derrota fue Daniel Rodríguez en apenas dos tercios de entrada, y necesitó el relevo de Darwin Ara quién lanzó cinco entradas y dos tercios, y concluyó el juego Jaime Muñoz.

Luego que, el equipo visitante se fue en blanco en la primera entrada, “El Lorito” armó decisivo rally de seis carreras con sencillos de Fabián Noh, Jorge Rodríguez e Iván Tacú, error del cuadro a batazo de Manuel Gómez, Pablo Dorantes dio hit al centro, el debutante Kevin Avilés y neutral de Roberto Sosa.

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Cardenales acortó distancia en la segunda tanda con par de carreras con sencillos de Carlos Ortiz y Felipe Chí, y anotaron una carrera más con solitario jonrón de Jaime Muñoz al izquierdo.

Con la pizarra 6-3, los locales hicieron dos carreras en el cierre de la tercera entrada, y los visitantes respondieron con una carrera más en el cuarto rollo impulsada por Muñoz, y de nueva cuenta los locales fabricaron dos carreras más para ponerse 10-4.

Cardenales se acercó de nueva cuenta con dos carreras en el quinto rollo y los locales apoyados por su afición que llenó las gradas hicieron tres carreras más, y con la pizarra de 13-6, “El Lorito” hizo sus dos últimas carreras en la séptima tanda, y en la novena entrada en su último turno, el equipo visitante pisó dos veces la goma para dejar el definitivo 15-8.

Con esta victoria, “El Lorito” tiene foja de dos triunfos y una derrota, en tanto que, Cardenales sufrió su primera derrota a cambio de dos victorias.