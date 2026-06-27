Mantenerse entre los cuatro primeros de la tabla, el objetivo de Boston Cancún FC: Enrique Vela

Enrique Vela, director técnico de Boston Cancún FC, equipo de la Liga TDP MX, aseguró que el principal objetivo del club para la temporada 2026-2027 es brindar oportunidades a los jóvenes talentos y mantenerse entre los primeros lugares de la tabla general.

“Nuestro principal objetivo para esta temporada es darles oportunidad a los jóvenes, ya que esa es la mística del club; además de mantenernos en los primeros lugares de la tabla general y ser el equipo protagonista que ha sido desde su nacimiento”, expresó el estratega de las "iguanitas" cancunenses.

Vela agregó que otro de los propósitos de la institución es continuar siendo una cantera para el equipo de la Liga de Expansión MX, Cancún FC.

“Desde que nació el plantel, el objetivo ha sido captar talento joven para llevarlo al equipo de la Liga de Expansión. Ya debutaron dos jugadores surgidos de la Tercera División, como Damián Lomelí, quien ya recibió contrato con Cancún FC. También han emigrado futbolistas como Jorge Díaz Price, quien se fue al Toluca y fue campeón de la Concacaf. Seguimos dándoles oportunidad a los jóvenes, porque esa es una de las misiones del club”, señaló.

Sobre los trabajos de preparación rumbo al nuevo torneo, el entrenador destacó los resultados obtenidos en las visorias realizadas recientemente.

“Estamos muy contentos porque las visorias tuvieron una gran asistencia y llegaron jugadores muy interesantes, quienes nos ayudarán a reforzar al equipo”, comentó.

Al ser cuestionado sobre los aspectos que deben mejorar respecto a la temporada pasada, Enrique Vela reconoció que hizo falta experiencia dentro del plantel.

“Nos hicieron falta jugadores con experiencia. Aun así llegamos a la liguilla, pero esta temporada trabajaremos para volver a tener un equipo como el de años anteriores. El cambio de categoría también nos afectó”, admitió.

Respecto al inicio de la pretemporada, informó que el equipo regresará a los entrenamientos la próxima semana.

“Nos gusta iniciar la pretemporada antes que los demás equipos de la Tercera División porque el plantel de la Liga de Expansión disputa varios partidos amistosos y siempre requiere jugadores de apoyo. Eso nos beneficia mucho, porque los jóvenes tienen la oportunidad de entrenar y adquirir experiencia con el primer equipo”, explicó.

Finalmente, sobre el reto de competir en uno de los grupos más fuertes de la Liga TDP, Vela aseguró que el objetivo será recuperar el protagonismo que caracterizó al club desde sus inicios.

“Debemos volver a ser el equipo protagonista de antaño, el que siempre peleaba los primeros lugares. Lo vamos a lograr con este grupo de jóvenes que ya ha adquirido experiencia en torneos anteriores”, concluyó.