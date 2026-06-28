Canadá se impone con gol de último minuto a Sudáfrica y es el primer equipo en Octavos de Final

Canadá se convirtió este domingo en la primera selección en avanzar a los Octavos de Final del Mundial 2026 al imponerse 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Ante 70 mil personas, un disparo del centrocampista Stephen Eustáquio en el tiempo de descuento (90+2') dio el triunfo al equipo canadiense.

Ahora, Canadá jugará el 4 de julio en Houston en los Octavos con el vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos disputarán el lunes en Monterrey. Aunque jugaron la primera fase en casa, los canadienses continúan su torneo en Estados Unidos, al no haber logrado aferrarse al primer puesto de su grupo, arrebatado por Suiza.

En Los Ángeles dieron el banderazo de salida a la fase eliminatoria del primer Mundial con 48 países. El tercer coorganizador también se hizo notar con los gritos de "México, México" que se escucharon de las gradas, donde las camisetas rojas de los canadienses estaban lejos de ser mayoría.

El duelo entre estas dos naciones emergentes del panorama futbolístico empezó a máxima intensidad, como si su condición de noveles en la fase de eliminación directa les hiciera olvidar que estas batallas se pueden alargar hasta 120 minutos. Con mucho ruido y carreras vacías transcurrió la primera parte, que se llevó a los puntos Canadá con un par de ocasiones claras antes del descanso.

Incluso pensó que obtendría recompensa tras una entrada de Khuliso Mudau sobre Richie Laryea que reclamó como penalti. Entre quejas al árbitro, los jugadores dirigidos por Jesse Marsch se fueron al vestuario. La segunda parte comenzó con dominio de los norteamericanos ante unos Bafana Bafana a los que les costaba salir de su campo.

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El milagro de Mbokazi

Pero cuando lo conseguían, la explosividad de sus jugadores ponía en apuros a la zaga canadiense, a la imagen del disparo que se fue cerca del poste de Oswin Appollis (63') o el que atajó Maxime Crepeau (84').

El partido se aceleró y Canadá estuvo más cerca que nunca del gol en una contra. Tani Oluwaseyi se plantó ante el arquero Ronwen Williams y el rechazo parecía un regalo a puerta vacía para Jonathan David pero apareció el central Mbekezeli Mbokazi para obrar el milagro (64').

A falta de un cuarto de hora debutó en el Mundial la estrella canadiense del Bayern Munich Alphonso Davies, tras superar una lesión en los isquiotibiales. El asedio canadiense continuó con David poniendo de nuevo a prueba a Williams (78') con un disparo duro que despejó de puños.

Finalmente obtuvo su premio con el disparo cruzado de Eustáquio, tras un balón mal despejado, que llevó al coanfitrión a lograr el pase. "Son héroes canadienses", les dijo el seleccionador Jesse Marsch nada más finalizar.