México vs. Ecuador EN VIVO: minuto a minuto, resultado y alineaciones del Mundial 2026

La Selección Mexicana afronta este martes uno de sus compromisos más importantes en la Copa del Mundo 2026, al enfrentar a Ecuador por un lugar en los Octavos de Final. El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de México, donde el equipo dirigido por Javier Aguirre intentará hacer valer la localía.

El Tri llega como uno de los equipos más sólidos de la primera fase. México terminó como líder absoluto del Grupo A, con tres victorias en tres partidos, además de mantener su portería invicta, resultados que lo colocan entre las selecciones con mejor desempeño en el arranque del torneo.

Del otro lado estará Ecuador, conjunto que logró avanzar como uno de los mejores terceros lugares tras protagonizar una de las grandes sorpresas de la fase de grupos al derrotar a Alemania en la última jornada y asegurar su clasificación.

El vencedor de este compromiso avanzará a los Octavos de Final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, en la lucha por mantenerse con vida en el Mundial 2026.

Durante el partido podrás seguir todas las incidencias, incluyendo el marcador en vivo, las alineaciones, estadísticas, cambios y las jugadas más importantes que definan el futuro de ambas selecciones en la Copa del Mundo.