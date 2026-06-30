¿Cuándo juega México los Octavos de Final del Mundial 2026? Fecha, hora, sede y posible rival

La Selección Mexicana derrotó 2-0 a Ecuador en los 16avos de Final. Tras firmar una fase de grupos perfecta, el equipo dirigido por Javier Aguirre aprovechó la localía en el Estadio Ciudad de México para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

El encuentro se disputará este 30 de junio a las 19:00 horas, con el respaldo de una afición que ha acompañado al Tricolor durante todo el torneo. Un triunfo no solo significaría el boleto a la siguiente ronda, sino también la posibilidad de seguir jugando en casa durante una fase más y así será.

México consiguió derrotar a Ecuador, avanzó a los Octavos de Final, instancia en la que enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo que juegan este miércoles 1 de julio. Ese compromiso de octavos está programado para el 5 de julio y nuevamente tendría como sede el Estadio Ciudad de México.