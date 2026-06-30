México regresa al quinto partido en un Mundial: ¿Cuántas veces lo ha conseguido?

La Selección Mexicana acabó con una de las mayores deudas de su historia. Con un triunfo sobre Ecuador en el Estadio Ciudad de México, el Tri selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 sin recibir gol en sus cuatro partidos del mundial 2026 y disputará, por fin, el histórico "quinto partido", una meta que durante décadas se convirtió en una obsesión para el futbol nacional.

El pase coloca a México entre los 16 mejores equipos del torneo por tercera ocasión en la historia de las Copas del Mundo. Las únicas veces que había alcanzado esta instancia fueron cuando organizó el certamen, en 1970 y 1986.

En el Mundial de México 1970, el conjunto nacional firmó una destacada actuación en la fase de grupos antes de caer 4-1 ante Italia en los cuartos de final. La escuadra europea terminó como subcampeona de aquella edición.

Dieciséis años después, en México 1986, el equipo dirigido entonces por Bora Milutinović volvió a ilusionar al país. Tras eliminar a Bulgaria en octavos, enfrentó a Alemania Federal en Monterrey, donde empató sin goles durante 120 minutos, pero quedó eliminado en una dramática tanda de penales.

Desde aquella eliminación, el llamado "quinto partido" se convirtió en el gran pendiente de la Selección Mexicana. Durante varias Copas del Mundo, el Tricolor quedó estancado en los octavos de final, alimentando una racha que marcó a distintas generaciones de futbolistas y aficionados.

Ahora, 40 años después de su última presencia en esta ronda y nuevamente con México como país anfitrión de una Copa del Mundo, el equipo nacional logró romper esa barrera histórica al imponerse a Ecuador frente a una afición que celebró uno de los momentos más importantes del futbol mexicano.

Más allá del resultado, la clasificación representa el fin de una larga espera y devuelve al Tri a los cuartos de final, con la posibilidad de seguir construyendo una actuación histórica en el Mundial 2026, ahora México espera a Inglaterra o República del Congo para enfrentarlos el domingo en el Estadio Ciudad de México, el último duelo que habrá en México.