Tortuga marina muere varada entre rocas de la costa de Mahahual

Un ejemplar de tortuga marina fue hallado sin vida en Mahahual, luego de que quedara varado entre las rocas de la costa, informó Víctor Rosales, fundador y presidente de Proyecto Aak Mahahual A.C., organización dedicada a la protección de estas especies en la Costa Maya.

El activista relató que el reporte del ejemplar varado llegó el pasado 25 de julio de manera ciudadana y que, pese a la respuesta inmediata del equipo, ya no fue posible auxiliar al animal. "Un caso muy desafortunado", calificó Rosales al referirse al hallazgo, que atribuyó de manera directa a la creciente presencia de sargazo en las playas donde las tortugas suelen desovar.

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De acuerdo con el fundador de la asociación, la acumulación de esta macroalga obliga a las hembras a buscar sitios alternativos para anidar, lo que las expone a escenarios de riesgo como el que terminó con la vida de este ejemplar entre las rocas. Rosales expresó que la situación entristece profundamente a los integrantes de la organización, quienes durante años han documentado y acompañado la temporada de anidación en la zona.

Tras localizar el cuerpo, el equipo de Proyecto Aak Mahahual notificó a las autoridades ambientales correspondientes para que se aplicara el protocolo establecido, que concluyó con el entierro del ejemplar conforme a los procedimientos oficiales.

El fundador de la asociación agradeció públicamente al grupo del Programa de Recuperación y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST), cuya coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) del Caribe Mexicano resultó clave para la atención del caso. Precisó que este tipo de intervenciones se realizan en conjunto con el comité de vigilancia ambiental participativa y con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), instancias con las que la organización mantiene coordinación permanente.

Proyecto Aak Mahahual es una asociación civil fundada por Víctor Rosales Hernández, integrada por prestadores de servicios turísticos, científicos y voluntarios que desde hace años trabajan en la protección de las tortugas marinas que anidan en las playas de Mahahual, dentro de la Costa Maya en el municipio de Othón P. Blanco.

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El colectivo mantiene un programa permanente de monitoreo biológico, con el que en promedio registra alrededor de 30 nidos de tortuga caguama por temporada, además de nidos de tortuga verde, y ha sido responsable de documentar la anidación en zonas de alto valor ecológico de la región, información que comparte con autoridades como la Semarnat y la Conanp para fortalecer los registros científicos sobre la biodiversidad costera.

Entre sus actividades regulares, la organización realiza jornadas de limpieza de playas para facilitar el arribo de las hembras, recorridos nocturnos de monitoreo y acciones de liberación de crías, además de labores de sensibilización ante amenazas como el saqueo de nidos, la depredación por fauna doméstica y, cada temporada con mayor intensidad, el arribo masivo de sargazo que altera las condiciones naturales de anidación en el litoral de Quintana Roo.