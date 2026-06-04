La frase del Turco Mohamed a Jardine que hoy se hizo realidad en América

La inesperada salida de André Jardine del América no sólo provocó reacciones entre aficionados y jugadores, sino que también revivió una declaración de Antonio "Turco" Mohamed que hoy vuelve a generar debate entre el entorno azulcrema.

Meses antes de que se confirmara la partida del estratega brasileño, ambos técnicos protagonizaron un breve pero significativo intercambio durante un enfrentamiento entre América y Toluca. En aquel momento, Mohamed aprovechó para compartir una reflexión basada en su propia experiencia dentro de la institución de Coapa.

El entrenador argentino advirtió a Jardine sobre la forma en que pueden cambiar las circunstancias dentro del club cuando los resultados dejan de acompañar. Con total sinceridad, le señaló que en el futbol las muestras de respaldo suelen ser pasajeras y que la memoria institucional puede ser muy corta cuando llegan los momentos complicados.

Aquella conversación pasó desapercibida en su momento, pero tras la salida del técnico brasileño muchos aficionados la consideran una advertencia que terminó por cumplirse. La frase de Mohamed rápidamente volvió a circular en redes sociales y programas deportivos, alimentando la discusión sobre el trato que reciben algunos entrenadores en el conjunto azulcrema.

Las palabras del Turco Mohamed tienen un trasfondo especial. Su salida del América en 2014 quedó marcada como una de las más polémicas de la historia reciente del club. A pesar de haber conquistado el campeonato de Liga MX, el argentino terminó su ciclo en medio de diferencias con la directiva y un ambiente de tensión que incluso trascendió al vestidor.

El estratega dirigió aquella final sabiendo que no continuaría en el cargo, situación que lo llevó a protagonizar una despedida que quedó grabada en la memoria de la afición. Tras conseguir el título, abandonó la institución dejando una frase que todavía es recordada por seguidores y analistas del futbol mexicano.

Mientras tanto, la directiva americanista ya trabaja en la elección del nuevo entrenador. Diversos reportes señalan que Guillermo Almada es el principal candidato para ocupar el banquillo azulcrema, aunque hasta el momento el club no ha realizado un anuncio oficial sobre quién tomará las riendas del equipo para el Apertura 2026.

La salida de André Jardine, quien dejó una de las etapas más exitosas en la historia reciente del América, ha reabierto el debate sobre la exigencia que existe en Coapa y la forma en que se evalúan los proyectos deportivos, incluso aquellos que han entregado títulos y protagonismo constante.