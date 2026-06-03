Tigres ruge en casa, derrota a los Guerreros de Oaxaca y asegura la serie

En un juego que únicamente duró 2 horas con 28 minutos en el Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila de la Supermanzana 21 en el Caribe Mexicano, los Tigres de Quintana Roo mantuvieron su buena racha, al vencer 5-1 a los Guerreros de Oaxaca, llegando a tres victorias en fila y seis éxitos en los últimos siete juegos.

Al igual que la noche del martes, los Tigres inauguraron la pizarra en el segundo inning, mediante un panorámico cuadrangular de dos carreras, en esta ocasión conectado por el puertorriqueño Kennys Vargas (1), llevándose por delante a JJ Matijevic.

La respuesta de los Guerreros llegó en la tercera entrada, con una carrera sucia anotada por Yonathan Daza y producida por Alexi Amarista; pero de inmediato los bengalíes recuperaron ese timbrazo, al llegar Cristopher Gastélum a la registradora con elevado impulsor de Calvin Estrada al jardín izquierdo.

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Los quintanarroenses incrementaron su delantera a 4-1 en el sexto episodio, gracias a un home run solitario de Calvin Estrada (3), para llegar a tres en el calendario y a dos con los felinos, al tiempo que en el séptimo acto sumaron un rugido más en los spikes de Troy Viola, tras imparable remolcador de Cristopher Gastélum.

La victoria le correspondió en labor de relevo de un inning dos tercios a Alberto Leyva (2-0); mientras que el revés se le apuntó al estadounidense Robert Dugger (3-1), con trabajo de seis entradas, seis imparables, dos de ellos de vuelta entera, cuatro anotaciones, tres de ellas limpias, cinco abanicados y un caminado.

El tercer juego de la serie número 14 de la Temporada 2026 de la LMB Banorte, entre los Tigres de Quintana Roo y los Guerreros de Oaxaca, se jugará la noche del jueves 4 de junio en punto de las 19:30 horas en el estadio Sherwin-Williams Beto Ávila de Cancún, con el duelo probable de los estadounidenses Tommy Romero (1-1 con 6.12) por los bélicos y Colton Eastman (0-3 con 6.75) por los bengalíes.