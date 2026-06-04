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Todo listo para la edición 37 del Maratón de la Marina de Mérida a Progreso

Este domingo 7 de junio se realizará el Maratón de la Marina con más de 3 mil 700 participantes.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

4 de jun de 2026

1 min

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El Maratón de la Marina será de Mérida a Progreso
El Maratón de la Marina será de Mérida a Progreso / Marco Sánchez

Todo está listo para que este domingo se realice la edición 37 de uno de los eventos pedestres más demandantes que existen en el país, la Maratón de la Marina.

Por primera vez en la historia de esta competencia el cupo está completamente llena, tres mil 700 corredores tomarán uno de los cuatro modalidades de salida qué incluye la distancia de los 42 kilómetros con 195 metros tanto en forma individual como en equipo, los 21 kilómetros y los cinco kilómetros.

Los bengalíes lograron imponerse a los Guerreros y sumar otra victoria.

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El primer balazo de salida se dará a las 04.00 horas desde el Monumento a la Patria para la Maratón, a las 05.30 horas desde el puente de Komchen comenzará la media maratón y a las 06.20 en el Monumento al Meteorito la nueva distancia de cinco.

Caleb Williams

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Los campeones de todas.las categorías, además de su trofeo y premio económico, se le dará una camiseta verde de la selección mexicana como parte de sus premios; la entrega de kits se darán este sábado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

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