Doblete de Jhon Arias da victoria a Colombia sobre Jordania en amistoso premundial

El extremo derecho Jhon Arias afinó su puntería este domingo de cara al Mundial 2026 con un doblete que le dio el triunfo a Colombia sobre Jordania, en el último amistoso previo a la mayor cita del futbol.

Con este resultado, Colombia cerró su ciclo final de preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá con dos triunfos seguidos. El 1 de junio se impuso 3-1 a Costa Rica en Bogotá.

El duelo de este domingo en San Diego (California) sirvió para pulir el ataque, con un Arias activo en remates y juego aéreo que ofreció un anticipo de lo que mostrará Colombia en el Mundial.

En el minuto 41', con una asistencia de James Rodríguez, Arias se repuso a un resbalón y disparó directo al segundo palo para anotar el 1-0.

El segundo tanto se concretó en el 55' con el cabezazo del volante ofensivo del Palmeiras, que recibió el pase del recién ingresado Santiago Arias.

"Es importante terminar la preparación de amistosos con una victoria como la de hoy, individualmente para mi estoy feliz por mi primer doblete con la selección y ahora ya es la Copa del Mundo", dijo Arias al término del encuentro a la transmisión oficial.

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"Ojalá podamos continuar con esa buena racha de poder anotar, de poder ganar", agregó.

Los cafeteros marcaron el ritmo en el inicio del primer tiempo y fueron superiores en el control de la pelota. Sin embargo, Jordania, sin desesperarse, consiguió bloquear los avances del rival los primeros 30 minutos del juego.

Un final accidentado

Cuando el combustible de los colombianos parecía acabarse, llegó el primer gol de Arias. En adelante, Jordania se replegó y tuvo pocas oportunidades de amenazar el arco cafetero.

Los toques seguidos y precisos del combinado colombiano le aportaron dinamismo al juego, y consiguieron agotar a Jordania en la segunda parte del encuentro.

El partido terminó de manera accidentada tras la expulsión de Amer Jamous en el 90' por una jugada peligrosa contra Jorge Carrascal, que había ingresado por el autor de los dos tantos del encuentro.

El árbitro dio apenas dos minutos de adición al partido. Con 10 en la cancha y con poco tiempo extra, Jordania poco pudo hacer por anotar el del honor.

La siguiente parada de la selección colombiana será Guadalajara, México, donde se concentrará para la primera fase del Mundial. Su debut será el 17 de junio contra Uzbekistán y luego enfrentarán a República Democrática del Congo y Portugal por el Grupo K.

Jordania integra el Grupo J y enfrentará a la actual campeona del mundo Argentina. También medirá fuerzas con Argelia y Austria en el Mundial que arranca este jueves.