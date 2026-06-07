Yucatán desciende al octavo lugar en la Olimpiada Nacional 2026

La Olimpiada Nacional 2026 terminó y Yucatán descendió dos lugares en el medallero respecto a la edición pasada, al finalizar en el octavo lugar con un total de 254 medallas, de las cuales 68 fueron de oro, 94 de plata y 92 de bronce.

“Lo importante fue que nos pudimos mantener entre los 10 mejores del país, pero no se siente satisfactorio; queríamos repetir el sexto lugar que obtuvimos el año pasado. Sin embargo, los cambios generacionales y algunos malos resultados en ciertas disciplinas nos afectaron mucho”, señaló el directivo en exclusiva.

En la edición 2025 de la Olimpiada Nacional, Yucatán regresó al sexto sitio del medallero después de cinco años ubicado en el octavo lugar. En esa ocasión consiguió 268 medallas: 86 de oro, 81 de plata y 101 de bronce.

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“Veíamos venir este descenso desde el principio. Cuando hablamos con los entrenadores y los presidentes de asociación nos informaron que era un año complicado para casi todos los deportes debido a los cambios generacionales”.

Uno de los deportes que resintió con mayor fuerza este cambio generacional fue el tiro con arco, que a pesar de obtener un buen resultado al conseguir 15 medallas de oro, 13 de plata y 11 de bronce, quedó muy por debajo de lo logrado en 2025, cuando sumó 24 preseas de oro, 10 de plata y 12 de bronce.

“No quiero que piensen que esto es una excusa, pero sí nos afecta. Debemos aprovechar este punto de inflexión para hacer cambios; debemos tomar en cuenta esos relevos generacionales. Hay que tener más atletas y salir más a los municipios en busca de talento, pero en todos los deportes”.

El directivo mencionó que el siguiente paso, tras la conclusión de la Olimpiada Nacional, será realizar un análisis profundo de los problemas que se presentaron para determinar las modificaciones que deberán aplicarse en cada disciplina.

“Lo único que tengo que decir es que tenemos que trabajar más, ya que otros estados que antes estaban por detrás de nosotros han hecho bien las cosas y nos han rebasado. Es un gran momento para reaccionar y volver a luchar para regresar al lugar que históricamente siempre ha tenido Yucatán”.

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Por último, Lizama Córdova comentó que será necesario realizar muchos ajustes y trabajar con mayor intensidad en los deportes de conjunto, que desde la etapa regional registraron malos resultados y sólo algunas categorías lograron clasificar a la fase nacional.

“El deporte de conjunto es muy complicado, no tenemos grandes posibilidades y se tuvieron pobres resultados. La única diferencia fue el futbol, que tuvo un sistema diferente; se realizaron visoreos, se fue a los municipios (...) y el coordinador estuvo pendiente”.