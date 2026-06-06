Mundial 2026: cómo agregar todos los partidos al calendario de Google y Apple

A pocos días del arranque de la Copa Mundial 2026, miles de aficionados ya buscan formas de mantenerse al tanto de cada partido del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Con más de un centenar de encuentros programados, sincronizar el calendario de la competencia con el celular se ha convertido en una de las opciones más prácticas.

Los usuarios de Google Calendar pueden agregar los partidos de manera manual o mediante servicios externos que permiten suscribirse a calendarios deportivos actualizados automáticamente. Esta herramienta facilita recibir notificaciones antes de cada encuentro y mantener una agenda organizada durante toda la competencia.

Otra alternativa cada vez más utilizada es apoyarse en la inteligencia artificial para generar calendarios personalizados. De esta forma, los aficionados pueden crear recordatorios exclusivos para seguir a su selección favorita, determinados grupos o incluso únicamente las fases finales del torneo.

Sin embargo, especialistas recomiendan verificar siempre la procedencia de los enlaces antes de sincronizarlos. Algunos servicios de terceros pueden solicitar permisos adicionales o contener información desactualizada, especialmente si existen cambios de horario, sede o programación durante el desarrollo de la competencia.

Para quienes utilizan dispositivos de Apple, la aplicación Calendario también permite agregar eventos manualmente o importar archivos compatibles con fechas y horarios de los partidos. La recomendación es utilizar fuentes confiables y revisar periódicamente las actualizaciones oficiales.

Además de estas opciones, la FIFA ofrece información actualizada a través de sus plataformas digitales y aplicaciones móviles, donde los usuarios pueden consultar horarios, resultados, estadísticas y cambios de última hora relacionados con el torneo.

Con el inicio del Mundial 2026 cada vez más cerca, contar con un calendario sincronizado puede marcar la diferencia para no perderse ninguno de los momentos más importantes de la máxima fiesta del futbol, desde el partido inaugural hasta la gran final.